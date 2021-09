CANALE 5 – “STRISCIA LA NOTIZIA: * « STASERA DEBUTTA PUFFETTA LEOTTA, VALERIA GRACI NEI PANNI DELLA “SORELLA NATURALE” DI DILETTA »

Questa sera a Striscina la notizina (versione ridotta di Striscia la notizia in onda prima del match di Champions Milan-Atlético Madrid) in collegamento dallo stadio San Siro di Milano ci sarà la nostra Puffetta Leotta. Con Valeria Graci per la prima volta nei panni della “sorella naturale” della nota conduttrice di Dazn.