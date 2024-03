APT ROVERETO (TN) * “GOLOSANEVE“: « IL TOUR ENOGASTRONOMICO A S. VALENTINO DI BRENTONICO, ISCRIZIONI APERTE FINO A MERCOLEDÌ 13 MARZO »

14.42 - lunedì 11 marzo 2024

In un panorama mozzafiato sabato ci sarà Golosaneve, il tour enogastronomico a San Valentino di Brentonico. Sono aperte fino a mercoledì le iscrizioni per “Golosaneve”, il viaggio enogastronomico sulla neve, attraverso un itinerario del gusto tra le affascinanti baite e rifugi dell’Altopiano di Brentonico, nella zona di San Valentino. Un evento pensato per tutti gli amanti del buon cibo e della neve, che offre un’esperienza unica per esplorare ed assaporare le bellezze del Parco Naturale del Monte Baldo.

L’evento è stato posticipato a sabato 16 marzo, viste le condizioni meteo non favorevoli della data originaria, il 2 marzo. Un’atmosfera resa magica dalle nevicate degli ultimi giorni, con un panorama mozzafiato. Si può partecipare a piedi o con le ciaspole su un percorso ad anello di circa 10 km senza particolari pendenze, partendo dal passo San Valentino, risalendo dalla riserva di Bes-Corna Piana fino alla Bocca del Creer, passando attraverso boschi, gallerie della Grande Guerra e ampi prati con panorami che riempiranno gli occhi di bellezza.

Il percorso culinario prevede varie soste golose, dall’antipasto al dolce, offrendo l’opportunità di gustare i veri sapori della montagna. Il menu propone le migliori delizie tradizionali, con la tisana del buongiorno, le focacce fatte in casa con salumi e formaggi locali. E poi canederli, goulash, strudel e tanto altro, il tutto accompagnato da ottimi vini del territorio: un’esperienza culinaria indimenticabile in uno scenario innevato con paesaggi da sogno.

L’evento è organizzato dall’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, realizzato in collaborazione con il tavolo del turismo del Comune di Brentonico, le strutture presenti sul percorso (Rifugio Baita Fos-Ce, Rifugio Graziani, Baita del Trett) e la rete delle associazioni e dei volontari dell’Altopiano di Brentonico.

Il presidente Giulio Prosser sottolinea: “Ancora una volta, la sinergia tra realtà locali, Amministrazione Comunale e Azienda per il Turismo porta alla miglior promozione dell’Altopiano di Brentonico, un territorio che vuole essere scoperto sempre di più dai visitatori fuori regione ma anche da chi ci vive vicino”.

Il sindaco di Brentonico, Dante Dossi, aggiunge: “Il luogo in cui viviamo è davvero unico ed è nostro dovere renderlo conosciuto ai più, grazie ad un contesto territoriale ricco di spunti di incredibile valore, pronto ad offrirsi a chiunque ami la montagna, l’enogastronomia tradizionale ed il relax del ritmo lento autentico”.

Tutte le info sul sito visitrovereto.it oppure negli uffici turistici di Rovereto e Brentonico.