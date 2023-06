APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “MOUNTAIN BEAT FESTIVAL”: « MILLE GLI SPETTATORI AL CONCERTO DI ZAMPAGLIONE, 1.500 PER SARCINA »

16.13 - lunedì 19 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Buona la prima! Anzi, più precisamente, buona l’edizione “zero”, quella di prova, che ha visto impegnata l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, in collaborazione con il Comune di Pinzolo, nell’ideare, organizzare e promuovere un nuovo evento in grado di caratterizzare e, negli obiettivi presenti e futuri, di anticipare l’inizio della stagione turistica estiva a Pinzolo e nell’ambito turistico.

La dialettica tra il divertimento (“vibrazioni ad alta frequenza”), con le esibizioni dei Tiromancino, in trio con Federico Zampaglione (venerdì sera), e di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni in concerto acustico (sabato sera), e le esperienze, (“vibrazioni a bassa frequenza”), in grado di accompagnare gli ospiti alla scoperta degli aspetti autentici e caratterizzanti del territorio, è stata premiata. Il pubblico locale e i primi ospiti estivi hanno risposto positivamente ai quattro giorni di iniziative e numerosi sono stati gli apprezzamenti ricevuti. Oltre 1.000 gli spettatori stimati al concerto di Federico Zampaglione, più di 1.500 coloro che hanno seguito la performance acustica di Francesco Sarcina.

E c’è già la conferma della prima vera edizione, in calendario a giugno del 2024.

Le iniziative promosse sotto il titolo “Vibrazioni ad alta frequenza” sono state organizzate al parco Pineta di Pinzolo, reso ancora più giovanile e accogliente grazie ad allestimenti dedicati. Attorno al palcoscenico è stato predisposto un “campo base” con le postazioni dedicate ai prodotti tipici del territorio accanto a zone relax, eleganti salottini e aree per intrattenersi davanti ad un aperitivo conversando piacevolmente con gli amici.

Tutte le esperienze in programma, raggruppate nel tema “Vibrazioni a bassa frequenza”, hanno preso il via. Studiate e organizzate dall’Azienda per il Turismo, hanno seguito due filoni tematici: la “montanità/tipicità” (“Polenterchef”, la “Cena in fienile” e il laboratorio per imparare a confezionare e cucinare i canederli) e il “benessere nella natura” (“Il risveglio del respiro” e “Il potere del freddo”).

A completare il tutto i djset con Andrea & Michele che hanno promosso il festival durante tutta la settimana attraverso il loro programma radiofonico “Deejay 6 tu” e la presenza di altre band musicali e giovani talenti come il trentino Mattia Lever.

L’edizione zero di “Mountain Beat Festival” è stata organizzata in collaborazione con Radio Deejay per la parte musicale. La Pro loco di Pinzolo che si è invece occupata della parte di intrattenimento che ha completato il calendario degli eventi top e il programma esperienziale.