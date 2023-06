MUSE – TRENTO * “FUORI ORARIO“: « “IL POLIMERO DELLA DISCORDIA”, PER PARLARE DI ALTERNATIVE ALLA PLASTICA (22/6 – 20.00)

12.11 - lunedì 19 giugno 2023

Il polimero della discordia: a “MUSE fuori orario” si parla di alternative alla plastica. Giovedì 22 giugno 2023, dalle 20 alle 2

Ospiti speciali: Luciano Canova, economista, e Elisa Nicoli, green influencer. Ingresso al museo 7€ (prenotazioni su Ticketlandia)

Ingresso libero per il live di Duo pillole blues.e Johnny Mox Dj set dalle 22 alle 2.00.

“Il polimero della discordia” è il titolo dell’ultimo appuntamento 2023 di “MUSE fuori orario”, il ciclo di serate per vivere il museo fino a tarda notte tra spettacoli, performance e angoli di approfondimento.

Giovedì 22 giugno, dalle 20 alle 2, si affronta un tema di estrema urgenza, l’inquinamento da plastica, con una serie di talk con divulgatrici e divulgatori – tra cui l’economista comportamentale Luciano Canova e la green influencer Elisa Nicoli –, associazioni e aziende. Tra le novità, l’opening del nuovo allestimento sulla filiera produttiva della carta realizzato con Assocarta e Confindustria Trento.

Curiosità e fake news, best practices e alternative valide alla plastica. Giovedì 22 giugno i sei piani del MUSE si animano con attività, quiz e visite guidate dedicate all’impatto che i polimeri hanno nelle nostre vite e alle ultime frontiere della ricerca in termini di smaltimento e riciclaggio.

Si inizia alle 20 con “Una vita più … plastic free!”, a cura delle ragazze e i ragazzi di “Plastic Free Odv Onlus”, associazione che da anni si impegna sul campo con azioni di clean up, salvaguardia degli ecosistemi e sensibilizzazione nella lotta all’inquinamento da plastica monouso. Il corner “Archeologi del futuro” racconta la storia dei plastiglomerati, nuove conformazioni geologiche proveniente dalle Hawaii, nati dalla fusione tra roccia e plastica; “Ma come ti (ri)vesti?”, a cura del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, spiega invece come sia possibile realizzare prodotti tessili circolari e sostenibili; “Bubble plastic a portata di mano” è l’occasione per creare materiali polimerici naturali, da mangiare o bere, ispirati a pratiche di cucina.

Spazio anche alle alternative alla plastica. “Woodcard: alla ricerca di un’alternativa” è il laboratorio di economia circolare a cura di Enactus Trento che insegna a realizzare tessere e badge con legno e bioplastica. Di legno parla anche la start-up VAIA, capace di trasformare la tragedia della tempesta in qualcosa di nuovo di positivo per il territorio, le comunità e le persone. “Dalla carta alla carta” è invece il nuovo allestimento all’interno della Goal Zero Area sulla relativa filiera, realizzato da Assocarta in collaborazione con Confindustria Trento, in cui è possibile scoprire gli elementi utilizzati per produrre un foglio di carta – cellulosa, acqua ed energia – e toccare con mano i numerosi prodotti che utilizziamo quotidianamente.

Alle 21.30, nel Big Void, arriva il talk “Dialogo attorno alla plastica”: l’economista e divulgatore Luciano Canova e la green content creator Elisa Nicoli si confrontano su come rilanciare la speranza in tempi incerti.

Dalle 22 si anima anche la Terrazza del MUSE con la musica del Duo pillole blues e a seguire il talk e dj set di Johnny Mox: una location inusuale per ballare e divertirsi fino alle 2 di notte. Il programma musicale di “MUSE fuori orario” è stato curato insieme alla Consulta degli studenti del Comune di Trento.