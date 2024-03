APSS TRENTINO * « AGGRESSIONE A DOTTORESSA IN SERVIZIO, AVVIATE VERIFICHE SU MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DEL PERSONALE »

13.01 - venerdì 15 marzo 2024

AGGRESSIONE A DOTTORESSA IN SERVIZIO, LA SOLIDARIETÀ DI APSS. Avviate tutte le verifiche sulle misure di sicurezza a tutela del personale.

In merito all’aggressione ai danni di una dottoressa in servizio in una sede di continuità assistenziale della provincia di Trento il direttore generale di Apss Antonio Ferro unitamente al Consiglio di direzione vogliono «esprimere alla collega la solidarietà per quanto accaduto nel corso del suo turno di guardia e assicurano la massima attenzione alla tutela dei professionisti dipendenti e convenzionati. Come Consiglio di direzione abbiamo dato mandato di verificare la situazione nella sede della continuità assistenziale dove è avvenuta l’aggressione e in tutte le altre sedi provinciali al fine di verificare le misure di sicurezza in atto ed eventualmente agire per tutelare ulteriormente il personale in servizio affinché azioni come quella recentemente successa non accadano più».