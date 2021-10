GUARDIA FINANZA – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « QUATTRO ARRESTI E SEQUESTRATI 20 KG DI DROGA, INTENSIFICATI GLI APPOSTAMENTI NELLA ZONA NORD »

Nel corso delle quotidiane operazioni di controllo del territorio i finanzieri, insospettiti dal continuo via vai di persone, con fare circospetto, si piazzavano nelle immediate vicinanze degli edifici siti lungo l’importante arteria stradale cittadina di via Brennero, zona Magnete. Così, dopo lunghi appostamenti e con l’aiuto dei cani antidroga, hanno proceduto ad un primo controllo di un soggetto ipotizzando che potesse essere in possesso di sostanza stupefacente.

Il sospetto si rivelava corretto: l’uomo fermato, cittadino italiano, veniva infatti trovato in possesso di un chilogrammo di marijuana appena acquistata. Senza perdere tempo subito veniva organizzata la ricerca dell’appartamento, sito in via Brennero, in uso al venditore, di nazionalità albanese, procedendo alla sua immediata perquisizione, al cui interno rinvenivano altri 18 kg. di marijuana occultata in due sacchi neri da spazzatura.

Entrambi i 2 soggetti fermati sono stati quindi tratti in arresto e messi a disposizione della Autorità Giudiziaria. Analogo intervento è avvenuto nel corso del pomeriggio della stessa giornata. Grazie al fiuto del cane antidroga Apiol, che rilevava una traccia olfattiva di sostanza stupefacente addosso ad un soggetto controllato (di nazionalità tunisina e gravato di precedenti penali specifici in materia di stupefacenti), i finanzieri decidevano di continuare con gli accertamenti, eseguendo una perquisizione domiciliare in Passaggio Benvenuto Disertori, zona Magnete.

La tenacia investigativa dei militari veniva premiata con il rinvenire nell’appartamento individuato la presenza di un altro uomo, anch’esso di nazionalità tunisina e con precedenti specifici, trovato con circa 1 Kg. di cocaina, 50 gr. di eroina e 80 gr. di crack, nonché di alcuni bilancini di precisione, 2 telefoni e 2.500 euro in contanti, a riprova del lucroso giro di spaccio.

Tali operazioni, dirette al contrasto di ogni forma di traffici illeciti, frutto del costante controllo economico- finanziario del territorio effettuato dalle Fiamme Gialle trentine, hanno consentito di togliere dalle piazze di spaccio grossi quantitativi di droga, oltre all’arresto di quattro soggetti implicati nel criminale “business”.

L’intensificazione dei controlli, attuata già da diversi mesi da parte delle Fiamme Gialle del capoluogo, sta producendo frequenti e rilevanti risultati, colpendo duramente i canali di approvvigionamento degli stupefacenti, a dimostrazione di quanto ancora il micro-spaccio costituisca una piaga nel capoluogo provinciale ma anche di come, in particolare, il presidio delle Fiamme Gialle sul territorio sia un forte segnale di deterrenza e repressione della piaga del consumo di sostanze stupefacenti.