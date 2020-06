PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “SPECIALE COVID-19 FREE” – QUARTA PUNTATA: « COME SI SONO ORGANIZZATE DUE SCUOLE DELL’INFANZIA PER RIAPRIRE LE PORTE AI BAMBINI »

In onda la quarta puntata dello “Speciale Covid-19 free”. Nelle Tv locali il programma prodotto dall’ufficio stampa della Provincia, disponibile anche sul web.

Prosegue la messa in onda nelle Tv locali delle puntate del programma “Covid-19 free. In sicurezza per il bene di tutti”, con alcune clip video realizzate dall’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento che danno indicazioni sui corretti comportamenti da seguire in contesti di vita quotidiana, con informazioni in aiuto dei cittadini.

Da oggi è in onda sulle Tv locali la quarta puntata, che mostra come si sono organizzate due scuole dell’infanzia, una provinciale e una equiparata, per riaprire le porte ai bambini, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Il video prosegue occupandosi dell’accessibilità ai servizi di chi vive la sordità, che incide soprattutto nei rapporti interpersonali e nella comunicazione.

La puntata, realizzata dall’Ufficio Stampa della Provincia, ospita contributi di responsabili dei settori coinvolti.

Il programma può essere inoltre visto sul canale Youtube dell’Ufficio Stampa Pat a questo link:

