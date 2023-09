ACLI TRENTINE * “RELIGION TODAY“: « IL PREMIO “BENE COMUNE” A “EMPTY CHURCH”, DEL BIELORUSSO MAKS MASKIMOV »

15.38 - lunedì 18 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Nel corso della cerimonia della 26a edizione di Religion Today, avvenuta ieri a Baselga di Piné, è stato consegnato anche il premio “Bene comune” istituito nell’ambito del Film Festival dalle Acli trentine. La giuria, composta Delia Scalet, Stefano Sarzi Sartori e dal critico cinematografico Gianluigi Bozza ha assegnato il premio al lungometraggio EMPTY CHURCH del bielorusso Maks Maskimov. La Giuria ha riconosciuto nel film i valori e le tematiche proprie di una visione che coniuga come essenziale il rapporto fra appartenenza attiva ad una comunità religiosa e impegno sociale nella comunità civile.

La storia mostra come la relazione solidale, il primo dei beni comuni, sia il cuore non solo di una crescita personale ma anche di una decisiva capacità di risposta della comunità ai bisogni del contesto. Il film riflette valori e motivazioni che sono alla base dell’idea aclista di impegno associativo per il bene comune.

La Giuria segnala, inoltre, per le sue qualità poetiche ed espressive il film TRIO (Mongolia) di Battumur Dorj che propone una riflessione sul valore della vita, sul rapporto tra uomo e natura, tra valori e riti secolari, nonché sugli esiti dirompenti che su questi valori ha il processo di modernizzazione.

I giurati: Delia Scalet, Stefano Sarzi Sartori, Gianluigi Bozza.