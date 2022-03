FONDAZIONE PEZCOLLER * RICERCA CONTRO IL CANCRO:« IL PREMIO AACR 2022 A STEVEN ROSENBERG, SCIENZIATO STATUNITENSE DEL 1940 E PADRE DELL’IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI »

16.10 - giovedì 31 marzo 2022

§ Annunciato stamani dal presidente della Fondazione Pezcoller Enzo Galligioni il vincitore del Premio Pezcoller – AACR 2022. È Steven A. Rosenberg, scienziato statunitense (nato a New York nel 1940) padre della moderna immunoterapia dei tumori.

La cerimonia di consegna del Premio (75.000 euro) avrà luogo sabato 14 maggio al teatro Sociale di Trento. § Assegnato anche il Premio alle donne nella ricerca sul cancro a Maria Soledad Soengas, biologa molecolare spagnola. Il dott. Rosenberg è noto in tutto il mondo ed è considerato il padre della moderna immunoterapia dei tumori.

«Come Alexander Fleming ha scoperto la penicillina nel 1928, aprendo così l’era della terapia antibiotica (usata diffusamente contro le infezioni dal 1941), – ha affermato il presidente della Fondazione Enzo Galligioni – così Steven Rosenberg, grazie alle nuove conoscenze sui meccanismi fondamentali del sistema immunitario negli anni ’70 è riuscito a scoprire e sviluppare le prime terapie immunitarie realmente efficaci contro il cancro, in particolare per la cura del carcinoma renale metastatico.

Rosenberg ha aperto anche la strada alla terapia con le cellule immunitarie, alla fine degli anni 80, ed ha poi esteso questo trattamento a pazienti con cancro al seno, al fegato e al colon-retto, sempre con importanti risultati clinici». Steven Rosenberg sarà proclamato vincitore durante l’annuale meeting dell’Associazione americana di ricerca sul cancro (AACR) che si terrà domenica 10 aprile a New Orleans, alla presenza di più di 20mila ricercatori da tutto il mondo.

La tradizionale cerimonia di consegna del Premio è prevista per sabato 14 maggio 2022, ore 10.30 a Trento, al Teatro Sociale, alla presenza della popolazione, delle autorità e dei rappresentanti della comunità sanitaria, accademica ed economica. La dotazione del Premio Pezcoller è di 75mila euro, e viene assegnato dalla Fondazione insieme alla AACR, l’Associazione Americana di Ricerca sul Cancro, che rappresenta molte decine di migliaia di ricercatori in tutto il mondo.

*

Chi è Steven A. Rosenberg

Nato nel 1940, a New York. Si è laureato in medicina nel 1964 alla Johns Hopkins University (Baltimora), a cui sono seguiti un Dottorato di ricerca in biofisica presso l’Università di Harvard e la specializzazione in chirurgia ed in Immunologia a Boston.

È stato capo della Divisione di Chirurgia al National Cancer Institute (NCI) di Bethesda (USA), senior investigator presso il Centro per la Ricerca sul Cancro del NCI e professore di chirurgia alla G. Washington University School of Medicine. È autore di più di 30 libri e circa 1170 articoli scientifici, con oltre 169.000 citazioni.

Le altre iniziative della Fondazione Pezcoller

Il Premio europeo a giovani e donne nella ricerca

Accanto al Premio internazionale che rappresenta il più importante riconoscimento al mondo per la ricerca oncologica, la Fondazione Pezcoller, in collaborazione con l’Associazione Europea di Ricerca sul Cancro (EACR), assegna altri premi europei di particolare valore: Il Premio ad un giovane ricercatore europeo e alle Donne nella ricerca, dedicato alla memoria di Marina Larcher Fogazzaro.

Entrambi questi riconoscimenti saranno assegnati nel prossimo congresso europeo dell’EACR che si terrà il 20-23 giugno a Siviglia in Spagna, nel corso del quale i vincitori terranno la “Pezcoller Lecture”.

La vincitrice del Premio per le Donne nella ricerca, arrivato alla seconda edizione, è la dott.ssa María Soledad Soengas, per i suoi studi su nuovi meccanismi molecolari sullo sviluppo del melanoma e lo sviluppo della resistenza alla chemioterapia.

Nata nel 1968 in Spagna, la dott.ssa Soengas è una Biologa Molecolare con laurea e dottorato di ricerca con lode, all’Università di Madrid nel 1997.

Sono ancora in corso le selezioni per il giovane ricercatore europeo.

*

Il 33° Simposio Pezcoller

Da oltre 30 anni i Simposi Pezcoller sono occasione di confronto tra i massimi esperti del settore, e costituiscono l’occasione per i giovani ricercatori di incontrarli e presentare loro le proprie ricerche.

Quest’anno si tornerà in presenza, il 13-14 giugno 2022 a Trento. Il tema di quest’anno è uno dei più appassionanti per gli addetti ai lavori: “Quali sono gli ostacoli all’efficacia dell’immunoterapia nel cancro?”. Tra i qualificati relatori, hanno confermato la loro presenza ben due Premi Nobel: William Kaelin, Premio Nobel 2019, e James Allison, premio Nobel nel 2018.

Numerose le iniziative a sostegno della ricerca

Anche quest’anno, la Fondazione rafforza il suo impegno a sostegno della ricerca sul cancro in Italia, con le borse di studio destinate a giovani ricercatori/ricercatrici italiani, assegnate con la collaborazione della Società Italiana di Cancerologia, SIC.

Ad aprile la Fondazione bandirà altre 7 borse di studio Pezcoller – SIC, da €25.000/anno ciascuna, per il biennio 2023 – 2024.

A livello locale vengono organizzate molte iniziative a sostegno della ricerca, dalle Borse di Dottorato di ricerca presso il Cibio in collaborazione con l’Università di Trento e il Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine, a seminari in collaborazione con Apss e Università di Medicina di Trento. Tra le novità, l’organizzazione di un Master in Comunicazione della Scienza e dell’Innovazione in collaborazione con l’Università di Trento.