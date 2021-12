COMUNE DI TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « DIBATTITO PUBBLICO, POSITIVO IL CONFRONTO CON I PROPRIETARI DEI TERRENI DI TRENTO SUD »

17:55 - 16/12/2021

È proseguito mercoledì 15 dicembre nella sala circoscrizionale di Mattarello il dibattito pubblico sulla nuova circonvallazione ferroviaria di Trento, con un incontro dedicato alla zona sud della città.

L’appuntamento, che ha visto il coinvolgimento non solo dei presenti in sala ma anche di un centinaio di persone collegate via web, ha lasciato spazio sia al progetto, che è stato dettagliatamente descritto nelle sue varie fasi di realizzazione da parte dei tecnici di Rfi e ItalFerr, sia alle domande dei cittadini, che hanno evidenziato punti critici e preoccupazioni, relative non solo alle occupazioni di cantiere ma anche alla situazione idrogeologica della zona.

Il confronto è continuato nella mattinata di giovedì 16 dicembre a palazzo Geremia, dove i proprietari delle aree interessate dall’occupazione del cantiere hanno potuto esplicitare in modo più dettagliato le loro richieste, che Rfi ha assicurato verranno attentamente esaminate e valutate.

Nel giudicare positivamente il passo avanti compiuto nel confronto partecipato sul progetto, l’assessore Ezio Facchin ha ribadito che tutte le richieste dei proprietari che potranno essere condivise e accolte rientreranno anche nelle richieste del Comune, che le porterà in conferenza dei servizi per la condivisione definitiva.