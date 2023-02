MART – ROVERETO (TN) * QUATTRO NUOVE MOSTRE: « I GIRASOLI UCRAINI – KLIMT E L’ARTE ITALIANA – CABARET VIENNA – FAUSTO PIRANDELLO IL DRAMMA DELLA PITTURA »

08.08 - venerdì 3 febbraio 2023

Quattro nuove mostre a Trento e a Rovereto.

Palazzo delle Albere, Trento

I GIRASOLI UCRAINI

Opere di Maria Prymachenko

dal Museo nazionale Taras Shevchenko di Kiev

28 febbraio – 4 giugno 2023

A un anno dall’invasione della Russia all’Ucraina, il Mart presenta la prima mostra italiana su Maria Prymachenko. Icona dell’arte naif, pittrice simbolo della cultura ucraina, fu artista UNESCO nel 2009. Dal Museo nazionale Taras Shevchenko di Kiev 54 opere raggiungeranno Trento; altre 15 saranno allestite a Viterbo, al Museo dei Portici.

Mart, Rovereto

KLIMT E L’ARTE ITALIANA

15 marzo – 18 giugno 2023

Al Mart eccezionalmente riuniti i due capolavori “italiani” di Klimt: Giuditta II e Le tre età. Appartenenti a due tra le maggiori collezioni pubbliche, testimoniano il passaggio e l’eredità spirituale del maestro viennese in Italia. Attorno a questo irripetibile binomio si sviluppa la prima mostra sull’influenza di Klimt su grandi artisti del primo novecento, tra cui Felice Casorati, Adolfo Wildt, Vittorio Zecchin, Luigi Bonazza.

CABARET VIENNA L’ATELIER FOTOGRAFICO MANASSÉ

15 marzo – 18 giugno 2023

Fondato dai coniugi Olga Spolarits e Adorjan Wlassics a Vienna negli anni ’20 e riscoperto in anni recenti dopo un lungo oblio, l’Atelier Manassé costituisce un archivio fotografico unico nel suo genere. In mostra 130 fotografie descrivono il fascino della città di Vienna, grande capitale europea in un’epoca di profonde trasformazioni, sociali e culturali.

FAUSTO PIRANDELLO IL DRAMMA DELLA PITTURA

15 marzo – 18 giugno 2023

Attraverso 50 lavori e un allestimento tematico la mostra sottolinea il carattere introspettivo della ricerca di Fausto Pirandello. Nelle sale del Mart trovano collocazione opere iconiche come le Bagnanti, Donne e salamandra e il celebre ritratto al padre Luigi, premio Nobel per la letteratura.

///

