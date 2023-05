ACLI TRENTINE * EREDITÀ E SUCCESSIONE: « LA GUIDA DI PATRONATO E CAF SUI DIRITTI E I DOVERI, QUANDO UNA PERSONA CARA VIENE A MANCARE »

12.32 - venerdì 12 maggio 2023

Eredità e successione: la guida delle ACLI trentine sui diritti e i doveri quando una persona cara viene a mancare.

Cosa bisogna fare dopo la scomparsa di una persona cara? Quali sono le pratiche da svolgere per essere in regola dal punto di vista fiscale? Quali le domande e la documentazione da presentare per cogliere i benefici disponibili, a livello previdenziale ma non solo? Per aiutare ed orientare il cittadino in un momento difficoltoso della propria vita, le ACLI trentine hanno realizzato un vademecum informativo che riassume le tappe da seguire, con indicazioni utili sui diritti da conoscere e sugli obblighi da assolvere.

Il vademecum, dal titolo “Eredità e successione: la guida ai diritti e ai doveri quando una persona cara viene a mancare”, è nato da un lavoro congiunto tra gli esperti di Patronato ACLI e CAF ACLI ed è suddiviso in quattro parti principali. La prima sezione contiene alcune nozioni di base per comprendere cosa significa ereditare, chi può beneficiare di un’eredità e cosa comporta accettarla o rinunciarvi. Segue una parte dedicata agli aspetti fiscali con l’obbligo o l’esonero alla presentazione di alcune pratiche come la dichiarazione di successione o la dichiarazione dei redditi per conto della persona deceduta. La terza sezione si concentra sul tema della previdenza, con alcune opportunità a disposizione del cittadino, ovvero la pensione ai superstiti e il rateo ereditario. Infine, vengono presentati altri adempimenti che potrebbero essere richiesti alla persona che eredita in determinate e specifiche situazioni.

Oltre all’elenco esaustivo degli aiuti a disposizione e degli obblighi a cui prestare attenzione, nel vademecum si può trovare un box delle parole utili per comprendere il significato dei termini “più tecnici” e una mappa delle sedi ACLI in Trentino dove richiedere consulenza e assistenza.

Luca Oliver, presidente di ACLI trentine: «Assistere e accompagnare le persone lungo il più ampio tratto di strada possibile è la nostra mission. Nei momenti di particolare fragilità riteniamo importante “esserci”. Ci occupiamo certamente degli aspetti tecnici, con grande professionalità, ma vogliamo soprattutto accogliere, garantendo la massima umanità. Questa guida rappresenta un’ulteriore testimonianza del nostro impegno nel rendere ciascun cittadino consapevole e informato rispetto alle opportunità e agli obblighi che le norme impongono».

“Eredità e successione: la guida ai diritti e ai doveri quando una persona cara viene a mancare” è disponibile in versione digitale sul sito aclitrentine.it – nella sezione “Elenco documenti” – oppure in versione cartacea nelle sedi del Patronato ACLI e di CAF ACLI.

L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di una vera e propria collana di vademecum tematici dal taglio informativo che prende il nome di “Le ACLI informano”. Ad oggi è possibile consultare “Salute e diritti. La guida agli aiuti in caso di invalidità e disabilità” e “Diventare genitori. Guida alle agevolazioni per futuri e neo genitori”.

Nelle foto da sinistra: Salvatore Casella, direttore Patronato Acli Trento, Luca Oliver, Presidente Acli Trentine, Massimo Trentin, Responsabile successioni CAF Acli Trento