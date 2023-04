RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ ” * OSPITI: « FERRUCCIO DE BORTOLI – MASSIMO GIANNINI – ALESSANDRO CAMPI – GUIDO SILVESTRI – PAOLO COGNETTI – LUCIO CARACCIOLO (16/4) »

11.01 - domenica 16 aprile 2023

Il viaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Etiopia; l’annuncio della casa farmaceutica Moderna sulla possibilità di avere vaccini contro il cancro e le malattie cardiovascolari entro il 2030; la decisione del Tar di Trento contro l’abbattimento dell’orsa che ha ferito a morte il giovane Andrea Papi nella notte tra il 5 e il 6 aprile; il viaggio in Cina del presidente francese Macron e il ruolo dell’Europa nelle relazioni internazionali. Questi i temi al centro di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 16 aprile, a partire dalle 14,30 su Rai 3. Ospiti di Lucia Annunziata, il presidente della Fondazione Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, il politologo Alessandro Campi, il direttore del dipartimento di Patologia alla Emory University di Atlanta Guido Silvestri, la direttrice dei reparti di Oncologia clinica e sperimentale all’Irst-Irccs di Meldola Laura Ridolfi, lo scrittore Paolo Cognetti, il direttore e fondatore di Limes Lucio Caracciolo, l’europarlamentare francese del gruppo Renew Europe Marie-Pierre Vedrenne; il parlamentare del Bundestag tedesco Nils Schmid.