ORDINE NAZIONALE GIORNALISTI * “LE IENE”: PRESIDENTE BARTOLI, « L’INFORMAZIONE PROFESSIONALE HA DOVERI DEONTOLOGICI E DI DISCIPLINA, PER ALTRI C’È LA MAGISTRATURA »

16.40 - lunedì 14 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Continuiamo a ricevere richieste di intervento sulla vicenda che ha coinvolto il programma Le Iene. Non posso che ribadire quanto già affermato pubblicamente in diverse occasioni: ci sono programmi televisivi non giornalistici che quotidianamente violano il principio di presunzione di innocenza, in qualche caso con conseguenze drammatiche come accaduto di recente. L’informazione professionale è altra cosa, ha un perimetro deontologico, ha dei doveri da osservare, a partire dal linguaggio e dal rispetto delle persone. Quando questo non accade il giornalista può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari nei modi stabiliti dalla legge. Per chi non è giornalista c’è la magistratura.”

Lo afferma Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.