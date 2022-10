LEONARDI (FI) * COMUNE SAN GIOVANNI DI FASSA: « SORGENTI GRAN FONTANE 1 -2 -3, LA GIUNTA PAT SI È IMPEGNATA A GARANTIRE UN UTILIZZO PUBBLICO DELL’ACQUA »

17.01 - giovedì 27 ottobre 2022

Comune di San Giovanni di Fassa/Sen Jan – utilizzo sorgenti Gran Fontane 1,2,3, all’interno del permesso di ricerca denominato “Gran Fontane”. Grazie al consigliere di Forza Italia Giorgio Leonardi, i cittadini del Comune di San Giovanni di Fassa /Sen Jan e i tanti ospiti che ogni anno raggiungono tale località per un periodo di vacanza possono tirare un sospiro di sollievo rispetto all’annosa questione legata alla potabilità dell’acqua. È stata difatti approvata questa mattina in Consiglio provinciale la mozione n. 459/XVI, con la quale la Giunta Provinciale è stata impegnata a garantire un utilizzo pubblico dell’acqua delle sorgenti Gran Fontane 1,2,3, per parte della sua portata, lasciando la possibilità al privato di ottenere la concessione pertanto solo parziale.

La questione della potabilità dell’acqua del Comune di San Giovanni di Fassa / Sen Jan è ormai cosa nota. Da anni infatti l’ente comunale si vede costretto a emettere ordinanze volte a vietare temporaneamente l’utilizzo dell’acqua senza previa ebollizione, in un balletto di divieti e revoche che, seppur a fini di tutela della salute pubblica, hanno certamente creato forti disagi ai residenti e ai turisti.

Sempre di dominio pubblico è poi il rinvenimento e il riconoscimento da parte del Ministero della Salute dello status di acqua minerale naturale dell’acqua sgorgante dalle sorgenti Gran Fontane 1, 2 e 3, all’interno del permesso di ricerca denominato “Gran Fontane”, sito nel medesimo Comune della Val di Fassa.

La popolazione locale si era già mobilitata con una petizione comunale per cercare di garantire un utilizzo pubblico di quest’acqua proprio alla luce delle problematiche di potabilità di quella allo stato a disposizione, ma la petizione era stata respinta dal consiglio comunale in data 26.07.2022.

Ora però, grazie all’intervento del consigliere Giorgio Leonardi, almeno parte di questo serbatoio naturale verrà senz’altro riservato all’utilizzo pubblico pur senza escludere un contestuale utilizzo da parte dei privati. Compromesso che pare essere la giusta soluzione nel corretto bilanciamento degli interessi e delle necessità di tutti i soggetti coinvolti.

Giorgio Leonardi

Cons.re Prov.le Forza Italia