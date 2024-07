COMUNE DI TRENTO – POLIZIA LOCALE * VIOLAZIONI REGOLAMENTO: «ORDINANZA CHIUSURA BAR VIA BELENZANI, IL PROVVEDIMENTO SCATTA DA MEZZANOTTE DI OGGI»

16.40 - mercoledì 10 luglio 2024

Ordinanza di chiusura per un bar di via Belenzani. Il provvedimento scatta da mezzanotte di oggi per quindici giorni consecutivi. Una determina del dirigente del servizio Edilizia privata firmata oggi impone a un bar di via Belenzani la chiusura dell’attività per quindici giorni consecutivi a seguito della perdita dei punti della cosiddetta “patente” previsto dall’art. 7 del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche.

Il provvedimento è stato emanato a seguito di reiterati comportamenti irregolari per violazioni del regolamento stesso come riportato nei numerosi verbali di contestazione notificati dalla Polizia locale negli ultimi mesi. L’inottemperanza a questo provvedimento comporta una sanzione amministrativa fino a 534 euro. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inottemperanza al provvedimento che dispone la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la convivenza è prevista un’ulteriore sanzione amministrativa e la sospensione dell’attività per ulteriori 30 giorni.