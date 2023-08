ABILNOVA * “CAMMINO SAN VILI 2023“: « SPECIAL WEEK, DA MADONNA DI CAMPIGLIO A TRENTO (26-31/8) »

13.52 - venerdì 18 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ad agosto 2023 torniamo in cammino sulle orme di San Vigilio. Dal 26 al 31 agosto 2023 si terrà la seconda edizione del progetto Cammino San Vili Special Week, che parte da Madonna di Campiglio e arriva a Trento e che quest’anno punta a coinvolgere un gruppo di ciechi, ipovedenti e vedenti (con priorità ai giovani dai 16 ai 25 anni), per promuovere e valorizzare la media montagna, come territorio accessibile a 360 gradi, e soprattutto per condividere un’avventura di socializzazione, scambio e arricchimento reciproco.

Nel mese di ottobre 2021 abbiamo fatto una prima sperimentazione lungo un tratto del Cammino San Vili con un gruppo di persone vedenti, cieche e ipovedenti. A giugno 2022 abbiamo compiuto l’intero cammino con un altro gruppo, mescolando persone con disabilità visiva e non, dal Trentino e da tutt’Italia e l’esperienza è stata un successo grazie anche a tutte le realtà che hanno creduto fin da subito nella bontà dell’iniziativa e hanno contribuito alla perfetta riuscita della settimana itinerante con serate aperte al pubblico e altri eventi lungo la via.

Da sempre AbilNova si occupa di disabilità sensoriale ma – oltre ai servizi legati a scuola, sanità, trasporto, tecnologie e lavoro – siamo consapevoli e convinti che sia fondamentale che la società conosca i disabili sensoriali in modo da poterli accogliere al meglio, in un’ottica di valorizzazione delle peculiarità di ciascuno.

Dal 26 al 31 agosto quindi il gruppo di giovani camminerà sugli oltre 100 km del Cammino San Vili e durante tutto il percorso è garantita la presenza di un Accompagnatore di Media Montagna e di operatori esperti rispetto alla disabilità sensoriale.

QUESTE LE TAPPE:

26/8: Madonna di Campiglio – Caderzone Terme. Lunghezza 22.1 km. Dislivello 159 mt;

27/8: Caderzone Terme – Saone; Lunghezza 19.6 km. Dislivello 235 mt;

28/8 Saone – Stenico; Lunghezza 15.5 km. Dislivello 589 mt;

29/8 Stenico – S. Lorenzo in Banale (Loc. Nembia); Lunghezza 13.5 km. Dislivello 555 mt;

30/8 S. Lorenzo in Banale (Loc. Nembia) – Monte Terlago; Lunghezza 22 km. Dislivello 876 mt;

31/8 Monte Terlago – Trento Lunghezza 17,2 km. Dislivello 543mt.

La quota di partecipazione è di € 300,00 comprensiva di vitto, alloggio, trasporto da Trento a Madonna di Campiglio, trasporto bagagli durante il percorso e presenza dell’Accompagnatore AMM e degli operatori di AbilNova per tutta la durata dell’esperienza. Per il pagamento della quota, da effettuare entro il 19 agosto 2023, verrà inviata una comunicazione successiva alla conferma di iscrizione e di avvio del progetto. Il termine per effettuare l’iscrizione è il 31 luglio 2023.

Vuoi partecipare? Manda la tua iscrizione entro il 31 luglio compilando il modulo online che trovi cliccando qui

Una volta costituito il gruppo che prenderà parte al progetto verrà organizzato un incontro online con gli organizzatori, i promotori e gli accompagnatori per definire tutti i dettagli necessari, per consentire un confronto diretto prima della partenza e per iniziare a conoscere i e le partecipanti.

L’iniziativa è coordinata da AbilNova e da Natourism, società che si occupa di consulenza e formazione negli ambiti del turismo lento, e realizzata grazie al contributo della Fondazione Caritro e del Fondo Casse Rurali. Inoltre, la Cammino San Vili Special Week vedrà il coinvolgimento, a diverso titolo, del Parco Fluviale della Sarca, le Aziende per il Turismo Madonna di Campiglio, Garda Dolomiti, Dolomiti Paganella e Trento Monte Bondone e la SAT – Società degli Alpinisti Tridentini – con le sezioni locali.

Lunedì 28 agosto, alle ore 21.00 presso il Teatro di Stenico, ci sarà inoltre l’incontro aperto al pubblico con Davide Valacchi, psicologo cieco e referente dell’area escursionistica sia in bici sia a piedi per la Fondazione per lo Sport Silvia Parente Onlus di Bologna che qualche anno fa ha pedalato in tandem dall’Italia al Kazakistan e che racconterà la sua esperienza parlando di accessibilità, inclusione e condivisione.

È possibile partecipare anche alle singole tappe.

Per informazioni chiama al 333-4567980 o manda una mail a consulenza@natourism.it