COPPOLA (VERDI DEL TRENTINO) * PRESIDENZA CONSIGLIO PAT: « SOLIDARIETà AI GIORNALISTI OGGETTO DI ATTACCO DA PARTE DEL PRESIDENTE KASWALDER »

I Verdi del Trentino, considerando indispensabile e di qualità il lavoro dei giornalisti/e della carta stampata e delle televisioni a fianco delle istituzioni trentine, censurano e prendono le distanze dall’ incredibile comportamento messo in atto oggi dal Presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder nella buvette del Consiglio. Niente, né il Covid né i lavori consiliari, giustificano le modalità aggressive con cui i giornalisti/e del Corriere del Trentino, de L’ Adige e del Trentino sono stati invitati ad andarsene, compreso il tentativo di sottrarre un cellulare.

Questo nervosismo, la mancanza di rispetto, totalmente fuori luogo soprattutto in un contesto istituzionale, non facilitano l’ opportuna relazione tra le istituzioni provinciali e il mondo della comunicazione, il cui lavoro merita considerazione e riconoscenza. I Verdi del Trentino esprimono perciò piena solidarietà ai giornalisti/e, auspicando che simili assurdi episodi di intolleranza non abbiano a ripetersi.

*

Lucia Coppola, portavoce dei Verdi del Trentino