APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * STAGIONE ESTIVA 2023: STOMPANATO, « IN GIUGNO PRESENZE A +12,5 %, ARRIVI A +12% / A LUGLIO NUMERI SODDISFACENTI »

11.23 - venerdì 18 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Un’estate positiva a San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi. I bilanci di giugno e luglio mostrano i buoni risultati del comparto turistico locale. Passato il Ferragosto è tempo di primi bilanci estivi per l’ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Dopo un giugno chiuso positivamente (anche grazie alla programmazione anticipata di alcuni eventi importanti come il Rallye di San Martino e il Tour Transalp, che hanno permesso alla località di chiudere il mese con un +12,5 % di presenze e un +12% di arrivi rispetto allo scorso anno con un forte incremento di presenze degli stranieri attestatesi ad un + 45%), dalle proiezioni disponibili ad oggi sembra che anche luglio 2023 abbia fatto registrare dei numeri complessivamente soddisfacenti e per certi versi addirittura inattesi se si considera il meteo non certo favorevole che ha caratterizzato la prima parte di questa stagione.

Un dato su tutti, quello delle presenze turistiche complessive dell’ambito, a dispetto delle prime sensazioni, si preannuncia positivo rispetto allo stesso mese del 2022; tale risultato beneficia indubbiamente della riapertura di alcune strutture alberghiere importanti tra San Martino di Castrozza e Primiero che erano rimaste chiuse per tutta la scorsa estate; un “tesoretto” di circa 250 posti letto al giorno in più che hanno di fatto aumentato la capacità ricettiva totale del territorio e che sembra aver mitigato le previsioni di calo generalizzato già rimbalzate in gran parte delle località turistiche d’Italia. Alcune dati invece sono assolutamente in linea con quelli già emersi in altri contesti turistici e anche in altre valli del Trentino; su tutti il calo della clientela italiana per tutte le categorie ricettive (i numeri testimoniano un -10% circa), bilanciato però da un aumento vicino alla doppia cifra della clientela straniera che ha permesso una sostanziale tenuta delle presenze totali.

Non certo grazie ai tedeschi, che anche sulle Pale di San Martino si sono visti col contagocce rispetto al passato, quanto più agli ospiti provenienti dall’Olanda, dal Belgio e anche americani, che rispetto al recente passato, hanno evidenziato una maggior propensione a godere di qualche giorno di relax anche in paese dopo le fatiche dei trekking in quota da rifugio a rifugio. Antonio Stompanato, presidente di ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi: “Siamo soddisfatti di questi numeri, per certi versi inaspettati rispetto al sentiment generale di inizio stagione. Se verranno consolidati questi dati, a tutti gli effetti chiuderemo il mese con dei numeri comparabili a quelli dell’ottimo luglio 2022. Se è vero che a questo contribuisce anche la riapertura di alcune strutture ricettive che ci permettono di incrementare l’offerta ricettiva del territorio, va parimenti ricordato che le stesse situazioni nelle precedenti stagioni hanno limitato le nostre percentuali di crescita. Ora guardiamo con fiducia alla seconda parte di stagione che riserverà altre iniziative importanti, in particolare a settembre con gli eventi consolidate dedicati al gusto (Knodelfest, Festa delle Brise e Desmontegada) e i numerosi appuntamenti sportivi in programma (Mythos, Rosetta Verticale e Primiero Dolomiti Trail), senza dimenticare quelli culturali, come i Suoni delle

Dolomiti, che il 28 agosto torneranno a San Martino di Castrozza e poi in settembre a Sagron Mis per una prima assoluta e infine in Val Canali. Anche ad ottobre poi sono in programma diversi appuntamenti, sicuramente meno impattanti in termini di presenze turistiche, ma sui quali si sta lavorando in sinergia anche con le amministrazioni comunali e i nostri partner per fare bella figura come territorio tra cui l’Assemblea delle Perle Alpine (13-15 ottobre) e il Raduno IMBA Italia (20-22 ottobre) per gli amanti della mountain bike”.

Manuel Corso, direttore di ApT: “E’ ovvio che l’analisi della stagione non può limitarsi ai dati statistici legati ad arrivi e presenze e indubbiamente il meteo e l’inflazione hanno indotto molti ospiti italiani a valutare con maggiore attenzione le spese per la vacanza in fase di prenotazione e i servizi accessori nel corso della stessa. In questo senso l’ulteriore recupero di numeri sul fronte internazionale ci fa bene sperare, sia dal punto di vista della capacità di spesa, che della programmazione anticipata della vacanza, perché implica il superamento delle dinamiche di prenotazione last minute in funzione del meteo. Se si guarda ai trend di quest’estate è interessante notare anche come ad oggi i nostri operatori abbiano fatto registrare un +60% di emissione di Trentino Guest Card e ciò ha portato anche ad un incremento del 40% dei passaggi sui mezzi pubblici di Trentino Trasporti. Segnali inequivocabili che l’ospite è sempre più consapevole delle opportunità che il sistema turistico offre e le ritiene importanti in termini di rapporto qualità/prezzo nell’ambito della valutazione della propria esperienza di vacanza.

Il Direttore chiude poi con uno sguardo ai prossimi mesi: “In linea con la strategia condivisa con Trentino Marketing, stiamo lavorando su delle proposte specifiche per le “belle stagioni”, autunno in particolare, a vario livello. La novità principale di quest’anno è sicuramente il prolungamento dell’apertura continuativa degli impianti Colverde-Rosetta fino a fine settembre, una bella opportunità per tutti gli appassionati per raggiungere l’Altopiano delle Pale di San Martino godendo delle tinte colorate dell’autunno. Chi sceglierà di farlo nel corso della settimana, esibendo la Trentino Guest Card, potrà godere di un’agevolazione del 20%, mentre chi lo farà nel weekend magari potrà approfitterà di alcune iniziative realizzate in collaborazione con i rifugi alpini ed escursionistici nell’ambito della campagna “Dolomiti d’Autunno”.

Foto di: Enrica Pallaver