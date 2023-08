DAL RÌ (UDC TN-AA) * SLOI TRENTO: « CHI “SCOPRE” LE AREE INQUINATE MENTE, CHI SPINGE PERCHÉ IL COSTO LO “PAGHI PANTALONE” È COMPLICE »

08.11 - venerdì 18 agosto 2023

Alla fine del secolo scorso a Trento si comprese che gli inquinanti della Sloi, fabbrica di piombo tetraetile bruciata nel luglio di 45 anni fa e quindi chiusa di autorità dall’allora sindaco Tononi, scendevano verso la falda e si spostavano verso sud.

Nessuno dei sindaci che dalla fine degli anni ’90 ricoprì l’incarico ingiunse ai proprietari dei terreni alcun provvedimento a tutela della salute pubblica che quel problema ambientale poneva come urgente. Nessuno in Consiglio Comunale ha mai ignorato il rischio.

Qualcuno di chi vi siede vi vide anche un’opportunità di business nella “soil remediation”.

Ed il problema si radicava nell’indifferenza dell’Amministrazione mentre su via Maccani fiorivano le iniziative immobiliari. Vi è per certo una responsabilità delle Amministrazioni e l’esproprio di quelle aree per far “pagare a Pantalone” sia le une che le bonifiche di cui il privato si sarebbe dovuto fare carico sembra più l’obiettivo di alcuni più che un interesse generale.

Il Comune diffidi i proprietari ad intervenire entro un termine ultimativo a seguito della “certificazione” del pericolo per farsi altrimenti carico l’Ente degli interventi più urgenti chiedendo il sequestro cautelare preventivo di quei terreni e degli ulteriori beni dei proprietari se necessari ad offrire una garanzia dei costi che dovrà supportare con l’intervento. Intervento che dovrà seguire i sequestri cautelari e precedere semmai gli espropri.

Chi “scopre” oggi che le aree sono inquinate mente sapendo di mentire. E chi spinge perché il costo lo “paghi Pantalone” è un complice.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige / Südtirol

