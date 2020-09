UFFICIO STAMPA RYANAIR * CANCELLAZIONE VIAGGI: « SINO DALL’INIZIO DELLA CRISI DOVUTA AL COVID-19 ABBIAMO SEMPRE RISPETTATO E CONTINUEREMO A RISPETTARE LE RESTRIZIONI DI VIAGGIO IMPOSTE DAL GOVERNO »

​​Buongiorno,

in merito all’articolo apparso in data 25/09/2020 LINK (https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/antitrust-agcm-compagnie-aeree-per-vendita-viaggi-cancellati-causa-covid-19-procedimenti-nei-confronti-di-blue-panorama-easyjet-ryanair-e-vueling/), vi inviamo uno statement ufficiale di Ryanair.

“Sin dall’inizio della crisi dovuta al Covid-19, Ryanair ha sempre rispettato e continuerà a rispettare le restrizioni di viaggio imposte dal Governo.

Ryanair ha agito nel pieno rispetto dei requisiti previsti dal regolamento UE261 e delle linee guida della CE sui diritti dei passeggeri nel contesto della pandemia di Covid-19 in relazione alle cancellazioni avvenute a partire da marzo 2020. Ai clienti i cui voli sono stati cancellati, sono state offerte tutte le opzioni in conformità con la normativa UE, inclusi cambio volo gratuito e rimborsi in denaro o sottoforma di voucher”.