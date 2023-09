LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: TURCHINI, « MI CANDIDO PERCHÉ È IL MOMENTO PER METTERMI A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ »

15.43 - martedì 19 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Giancarlo Turchini, 53 anni, di Rovereto, commerciante nel settore della fotografia, sarà in campo con la Lista Fugatti Presidente. Giancarlo ama la sua città e adora il Trentino. Così come tante persone che hanno risposto positivamente alla mobilitazione civica originatasi dalla nostra lista accanto al Presidente Fugatti: “Sento – afferma – che è venuto il momento anche per me di mettere a disposizione della comunità le mie capacità e le mie competenze, la determinazione e il buon senso che contraddistinguono la nostra comunità”.

“Accolgo con vivo piacere la scelta di Giancarlo, in pochi giorni è già diventato una presenza per noi molto importante, benvenuto di cuore tra noi”, afferma Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente