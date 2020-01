COISP – SINDACATO DI POLIZIA * MIGRANTI: PIANESE, « FINANZIERI INDAGATI? SIGNIFICA CHE è IN ATTO UN VERO E PROPRIO RIBALTAMENTO DELLE POSIZIONI »

Migranti: Pianese (Coisp), finanzieri indagati? E’ ribaltamento posizioni. “Se dei colleghi della Guardia di Finanza vengono indagati per aver fatto il loro dovere eseguendo un ordine legittimo e rispettoso delle leggi del Paese, significa che è in atto un vero e proprio ribaltamento delle posizioni”.

Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, commenta quanto riportato dal quotidiano La Verità su un’indagine della Procura di Agrigento nei confronti di alcuni finanzieri per aver intimato alla nave di una Ong con migranti a bordo di non entrare in acque territoriali nazionali. “Chi svolge una missione istituzionale per far rispettare le norme italiane – prosegue – non può trovarsi a doverne rispondere in prima persona, sottraendo peraltro da stipendi già inadeguati le risorse necessarie alla propria difesa. Situazioni come questa non fanno che generare nelle Forze di Polizia confusione e mancanza di motivazione nel tutelare uno Stato e un ordinamento che non li sostengono”, conclude.