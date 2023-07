UDC TN-AA * FRANCESCO VALDUGA: DAL RÌ, « SOSTENUTO DALLA SEGRETARIA DEL SENATORE, DAL COMPAGNO NOTAIO E DAL SUO ANTICO VICE »

15.25 - sabato 29 luglio 2023

Gentile direttore Franceschi,

circa l’attuale situazione politica, basti vedere a Trento. Con una segreteria provinciale a dir poco inconsistente, un candidato alla Presidenza Pat, Francesco Valduga, quasi sostenuto dalla segretaria del senatore e da pochi intimi, il Compagno Notaio ed il suo antico vice che hanno scoperto un’UpT trasferitasi nel Centrodestra…, da sei mesi è la competizione nel Centrodestra per dare uno spazio ad FdI in virtù del peso nazionale ad essere il tema politico del CentroSinistra non più Autonomista che sul resto ad oggi non ha detto alcunché.

*

Roberto Dal Ri

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

#ilcentrodeltrentino