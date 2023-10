UDC TN-AA * ELEZIONI PAT: DAL RÌ, « LA SCOMMESSA SU DIVINA RISCHIA DI ESSERE STATA SOLO UN INUTILE AZZARDO »

05.12 - mercoledì 4 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

un Centrosinistra inconsistente che può solo discettare sul confronto che nel Centrodestra vede FdI sempre speranzosa di avere un risultato che la veda superare il 50% dei consensi di quello schieramento, ma ormai consapevole che la scommessa su Divina rischia di essere stata solo un inutile azzardo.

Ed è scontato che il nostro partito pensi di avvantaggiarsi più dalla rinuncia del PD a giocare almeno una volta la partita delle provinciali senza le controfigure proposte dagli antichi pupari, anziché da coloro che non intendono perdersi nella finzione dell’Antisistema interpretata da gente che, tra Montecitorio e Bruxelles recita quella parte da tre lustri e da altrettanto ne incassa i dividendi e le prebende.

Le frizioni tra gli Autonomisti pendolanti e quelli stanziali non sembrano per ora ingrassare quella Civica che, da “UpT de noartri” ha smesso di essere quella che immaginò Borga.

Cosa ci aspetterà quindi tra 18 giorni? Un risveglio brusco. In un Paese in recessione in un’Europa in stagnazione. E lì serviranno le migliori energie ed una buona dose di concretezza. Non polemiche sul nulla.

Noi crediamo di essere una risposta. Per quello chiediamo il voto ai Trentini.

*

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige Südtirol

