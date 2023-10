LORENZO RIZZOLI * ELEZIONI PAT: “ COSA SUCCEDE NELLA COALIZIONE DI DESTRA? SPINELLI NON NE RISPARMIA UNA A FDI “

21.10 - martedì 3 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

leggo un simpatico, ma molto vero, commento del candidato alla Presidenza PAT Sergio Divina. “Le liti condominiali sono nulla rispetto ai tafferugli della destra”. Già perché sappiamo tutti che le liti condominiali possono essere molto pesanti (a volte i condòmini sono anche chiamati “condemoni”).

Cosa succede nella coalizione di destra? Spinelli non ne risparmia una alla lista Fratelli d’Italia; Urzì accetta il “guanto di sfida” e va al contrattacco. E cosa fa il camdidato alla Presidenza PAT Maurizio Fugatti? Presenta il suo libro disertando un interessante confronto fra tutti i candidati alla Presidenza della PAT organizzato presso la facoltà di lettere. In maniera ironica sulla sedia è stato fatto sedere un foglio di cartone con stampata la foto del Presidente Maurizio Fugatti.

Mi domando: gli elettori simpatizzanti per la destra trentina si rendono conto di tutto ciò? Continueranno a sostenere un candidato Presidente che, anziché presenziare ad eventi di confronto con gli altri candidati, pensa a presentare per l’ennesima volta il proprio libro?

Come fanno, poi, a sostenere una coalizione fatta da forze politiche che non provano alcuna vicendevole stima e, domani, forse, governeranno insieme la nostra Provincia? Come fanno a sostenere una forza politica come Fratelli d’Italia, costituita da un mix di camdidati che poco c’entrano l’uno con l’altro? Come fanno a sostenere un candidato Presidente incapace di tenere le redini ad una coalizione che sta diventando un “cavallo impazzito”?

Questo è il grande rischio. Rischio per il nostro territorio, per la nostra autonomia, per la nostra politica.

Il mio auspicio è che l’elettore rifletta bene quando avrà in mano la scheda elettorale e cerchi di guardare anche a tutto ciò che finora non è stato né fatto, né minimamente gestito. E se si perde il controllo della propria coalizione, non oso immaginare cosa può succedere una volta eletti.

Meglio voltare pagina.

*

Lorenzo Rizzoli – Trento