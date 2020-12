VIGILI FUOCO VOLONTARI – RIVA DEL GARDA (TN) * INCENDIO APPARTAMENTO ITEA: « NON CI SONO STATE PERSONE FERITE OD INTOSSICATE, MORTI DUE GATTI »

Alle 14.45 circa di oggi, giovedì 17 dicembre, il corpo di Riva è stato allertato per l’incendio di un appartamento in uno stabile ITEA in via Marchi a Riva del Garda.

Giunti sul posto l’incendio aveva già avvolto tutta la camera da letto di un appartamento posto al terzo piano.

L’incendio è stato attaccato direttamente dall’interno con lancia alimentata dalla autobotte, ma le sempre più raffinate tecniche di intervento e la meticolosa preparazione del personale dei vigili del fuoco di Riva del Garda hanno evitato i collaterali danni dati dall’acqua utilizzata per lo spegnimento.

Non ci sono state persone ferite o intossicate. Due gatti sono invece morti.

Tutto lo stabile è stato fatto evacuare. Solo dopo aver spento le fiamme, bonificato il fabbricato e controllato la situazione di ogni singolo appartamento, anche per quanto concerne la respirabilità dell’aria, le famiglie sono state fatte rientrare.

Sul posto sono intervenuti 18 vigili del fuoco supportati da una autobotte, un mezzo polisoccorso ed un automezzo per la decontaminazione.

Una squadra è ancora sul posto per terminare le verifiche.

Foto: Vigili del fuoco volontari di Riva del Garda