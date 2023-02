TRENTINOLIBERO.IT * COALIZIONE CENTRODESTRA: « È INSISTENTE LA VOCE DI UN RITORNO IN POLITICA ATTIVA DELL’EX SENATORE LEGHISTA DIVINA, NON SI SA ANCORA IN CHE RUOLO »

20.54 - martedì 14 febbraio 2023

Egregio Direttore Franceschi,

Le invio in allegato l’articolo di Carlo Martello, pubblicato da Trentino Libero, sulla riunione (aggiornata) per il mancato invito a Coraggio Italia. Credo che l’articolo in parola dia una lettura diversa, per l’interesse dei lettori di “Opinione” di quanto altri hanno resocontato.

Cordiali saluti

Claudio Taverna

Urzì: “Manca Coraggio Italia (Ivano JOB ex Lega), stop alla riunione e al PATT

di Carlo Martello

///

Di breve durata la riunione ieri sera del centrodestra…..ce la racconta il «gauleiter» bolzanino in un lungo comunicato.

L’incontro è stato immediatamente aggiornato su richiesta di FdI perché non era stato invitato Coraggio Italia, sebbene in Trentino conti un senatore, laMichaela Biancofiore, e un consigliere provinciale-regionale Ivano Job fuoriuscito dalla Lega, ma visto come il fumo negli occhi da Maurizio Fugatti e dalla Lega (basti ricordare il “caso” Civettini escluso nel 2018 dalla lista della Civica Trentina per il “niet” di Fugatti).

Alla riunione c’era anche l’assessore Spinelli, candidato – si dice – a guidare la lista del presidente (Maurizio Fugatti). Anche per questa incomprensibile e irrituale presenza, FdI canta «fuori dal coro» e si domanda – con ragione – che ci stia a fare la Lista del presidente, se ancora non si è deciso chi sarà il candidato presidente?

La partita che si gioca sul nome del candidato presidente non si è ancora chiusa se mai si fosse aperta….

È pur vero che la Lega con il voto di domenica in Lombardia ha ripreso fiato, ma è altrettanto vero che FdI, pur non stravincendo, è il primo partito.

Senza contare, che ieri a caldo dei risultati elettorali, Salvini dichiarava «erga omes» che si è trattato tanto a Milano quanto a Roma di «una vittoria di squadra con Giorgia e con Silvio».

È realistico immaginare che a Trento la “squadra” si possa sciogliere? Pensiamo proprio di no!

La decisione sul nome del candidato presidente verrà presa a Roma, da “Giorgia, Matteo e Silvio” con buona pace dei “cespugli” che per gratitudine verso Fugatti, lo stanno in questo momento sostenendo.

Si sa, tuttavia, che la riconoscenza, per molti, soprattutto in politica, ha dei limiti e per la sopravvivenza (rielezione) tutto potrà ancora succedere….

Infine, da FdI l’ «alto là» al PATT e a chi (Maurizio Fugattii) sta “trescando” con gli autonomisti trentino – tirolesi. Gli accordi saranno validi se stipulati alla luce del sole e con tutta l’alleanza di centrodestra.

Infine, ma non ce lo dice Urzì, è insistente la voce di un ritorno in politica attiva dell’ex senatore leghista Sergio Divina. Scontata la sua adesione al centrodestra ma non si sa ancora in che ruolo.

(Nella foto Alessandro Urzì e maurizio Fugatti)

LINK