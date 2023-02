ALESSANDRO BETTA (PD) * SEGRETERIA POLITICA: « LA LINEA DI BONACCINI VA NELLA DIREZIONE DELLA CONCRETEZZA, QUANTO MAI NECESSARIA »

20.40 - martedì 14 febbraio 2023

Gentile direttore Franceschi,

vorrei spendere due parole per il risultato di Stefano Bonaccini, anche alla luce delle elezioni regionali, che hanno portato un’onda forte di destra e rispetto alle quali occorre ammettere che le cose non siano andate bene, non solo per il PD ma nemmeno per Cinque Stelle e Terzo Polo. Il risultato di un amministratore come Bonaccini, che raccoglie un consenso molto largo e si afferma anche in Trentino, mi pare un segnale importante.

Un consenso largo del segretario è il presupposto migliore per l’unità e la coesione, quindi per l’efficacia e la concretezza. E la sua capacità di fare sintesi, di tenere insieme sguardi diversi e di unire le forze per un obiettivo comune mi pare fondamentale.

Anche la linea politica che Bonaccini sta portando avanti, che va appunto nella direzione della concretezza, è quanto mai necessaria. Dobbiamo tornare sì ai nostri valori più veri, ma non possiamo fare a meno della capacità di mettere a terra soluzioni concrete che diano risposta ai problemi veri di una società in affanno e in una situazione, non solo italiana ed europea, in veloce trasformazione.

È quello che le persone si aspettano e quello che il PD deve offrire loro. Un’altra nota positiva che ho registrato è il dibattito che ha accompagnato le primarie, che mi è parso molto convincente e di grande interesse, centrato su scuola, sanità, lavoro e ambiente: temi e qualità del confronto che parlano di un PD che finalmente vuole ritornare sul pezzo.

*

Alessandro Betta

Pd Trentino