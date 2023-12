PRO VITA E FAMIGLIA * CAMPAGNA PER LA VITA: « NEL 2024 ATTRAVERSO LA RACCOLTA FONDI POSSIAMO DIFENDERE LA DIGNITÀ UMANA DEI BIMBI CONCEPITI »

22.32 - mercoledì 27 dicembre 2023

Egregio direttore Franceschi,

forse non te lo dovrei dire ora. Durante l’ultima riunione in ufficio abbiamo discusso molto sull’opportunità di annunciarti già da ora questa notizia. Secondo Jacopo Coghe, il nostro portavoce, se oggi ti diciamo che nel 2024 vogliamo fare questa cosa e poi non siamo in grado di farla perché mancano i fondi (cosa sicura se il bilancio non cambia) potremmo fare una figuraccia.

Maria Rachele Ruiu – membro del direttivo – dice giustamente che fai parte della squadra e una notizia così devi saperla… ma forse più avanti, dopo Capodanno, per vedere se ce la faremo davvero o no. Tutto molto giusto, molto prudente, molto calcolato. Forse… troppo calcolato? Tu non provi mai la sensazione per cui, a volte, le cose davvero importanti – quelle che valgono veramente la pena – devono essere affrontate senza troppi calcoli, gettando il cuore oltre l’ostacolo?

Beh, io sì, e l’ho provata in quella riunione. Allora ho detto a tutti: “Ragazzi, ma secondo voi se facciamo sapere ai nostri sostenitori che nel 2024 vorremmo lanciare la più imponente Campagna per la Dignità del Concepito mai vista in Italia dai tempi del referendum sull’aborto… non ci daranno il loro aiuto? Allora non conoscete i nostri sostenitori: vi dico che vorrebbero saperlo ADESSO per darci una mano!”.

Allora tutti si sono convinti, e quindi oggi ti scrivo per annunciarti che nel 2024 vogliamo lanciare una vasta, capillare e articolata campagna nazionale incentrata sulla Dignità della vita umana più fragile e più attaccata: la vita dei bimbi concepiti e non ancora nati.

Migliaia di piccoli cuoricini che battono. Con la stessa serietà e speranza, ho anche il dovere di farti sapere che, ad oggi, non abbiamo abbastanza fondi per lanciare e portare a termine un progetto così ambizioso e necessario. Noi siamo pronti e carichi, ma siamo in attesa di un tuo chiaro incoraggiamento. Ti prego, non dirmi che mi sono sbagliato scommettendo anche su di te per difendere nel 2024 la sacralità della Vita dei bimbi concepiti: puoi donare anche solo 35 Euro o 50 Euro per finanziare la più vasta Campagna per la Vita mai lanciata in Italia dai tempi del referendum sull’aborto del 1981? Insieme possiamo cambiare il finale di questa brutta Storia!

Sia chiaro non ti sto chiedendo un aiuto “sulla fiducia”, anche se so bene che tu ti fidi di noi perché conosci già la serietà con cui lavoriamo in mezzo ad attacchi violenti e vergognosi. Tu sei parte della squadra , quindi hai il diritto di conoscere i principali contenuti della Campagna per la Vita che segnerà l’Italia nel 2024 e oltre, per anni.

Ecco i punti principali della strategia:

Primo: dobbiamo tornare a diffondere una corretta informazione scientifica sulla Vita nascente e sull’aborto, con articoli, interviste, video, documentari, infografiche, testimonianze mediche professionali e molto altro materiale.

Quando inizia la Vita umana? Un Embrione è già una Persona? Perché non è vero che un feto è solo un “grumo di cellule”? E ancora, come funziona, praticamente, un aborto chirurgico? E quello chimico, tramite la pillola abortiva RU486? La verità, nonostante tutto, resta sempre il miglior “argomento” a nostra disposizione;

Secondo: dobbiamo tornare a proporre e sostenere Leggi Pro-Vita in Parlamento. Mantenendo il chiaro obiettivo finale dell’abrogazione dell’iniqua Legge 194, dobbiamo fare pressione sui partiti, soprattutto di centrodestra, perché approvino leggi che inizino (almeno) a segnare una decisa controtendenza culturale, come una legge che riconosca al concepito la dignità di soggetto di diritto, o la legge di iniziativa popolare sostenuta da più di 100.000 firme Un Cuore che Batte per far ascoltare alla madre il battito del cuore del figlio che ha in grembo come forma di consenso realmente “informato” sulla pratica abortiva, o ancora una legge che punisca l’orribile omicidio di una donna incinta come un vero e proprio doppio omicidio, perché le vite spezzate sono due, a tutti gli effetti;

Terzo: dobbiamo difendere la Campagna dalle censure politiche e dagli attacchi vandalici che sicuramente subirà. I Comuni guidati dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, legati a doppio filo ai collettivi ultra-femministi e di estrema sinistra, censurano ormai ogni singola campagna di affissioni stradali che promuoviamo in Italia, specialmente se riguarda il Diritto alla Vita.

I Tribunali Amministrativi Regionali gli stanno dando ragione con motivazioni ideologiche e allucinanti, e quindi siamo costretti a fare ricorso al Consiglio di Stato attraversando cause e processi che prosciugano i nostri fondi e ci impediscono di destinare le risorse al cuore del nostro attivismo: le campagne pubbliche per difendere Vita, Famiglia e Libertà Educativa.

Quarto: dulcis in fundo, dobbiamo investire veramente molte più energie e risorse in quel gioiello prezioso di testimonianza pubblica che sta sempre più diventando la Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”, che raduna ogni maggio a Roma decine di migliaia di famiglie, madri, padri, nonni, giovani e bimbi da tutta Italia, da Nord a Sud passando per le Isole, dando voce al sacro anelito di Vita dei bimbi nel grembo materno. Non vedo l’ora!!!

siamo pronti a rendere quella del 2024 la più straordinaria edizione della Manifestazione Nazionale per la Vita mai organizzata in Italia. Se oggi ci dai anche il tuo piccolo aiuto, sarà tutto più facile!

Donando anche solo 35 Euro o 50 Euro ci aiuti a sostenere i costi dell’evento, la stampa dei materiali, il noleggio del palco, i permessi burocratici, l’impianto audio-luci e la diffusione della notizia sui social network e sulla stampa per aumentare la partecipazione di massa!

Una cosa è sicura. Nel 2024 gli attacchi contro la dignità della Vita umana si intensificheranno. Aborto, RU486, gender, eutanasia, suicidio assistito: nel corso del 2024 leggerai sui media e sui social network molte notizie che non ti piaceranno, che ti faranno chiedere in che razza di buco nero stiamo precipitando e, soprattutto, in che mondo vivranno i tuoi figli e i tuoi nipoti (ci hai mai pensato?).

La rete dei collettivi abortisti, ultra-femministi e di estrema sinistra, spalleggiati dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da sindacati come la CGIL, si stanno già organizzando con forza per sferrare un attacco micidiale contro il diritto dei medici all’Obiezione di Coscienza.

Quando partiremo con la grande Campagna per la Vita, se ci aiuterai oggi, puoi scommettere che la reazione sarà isterica e violentissima (l’abbiamo già visto, ma sarà peggio).

Ti prometto che, qualsiasi cosa accadrà, non avremo paura e non ci tireremo indietro.

Ogni anno nel nostro paese decine di migliaia di Esseri Umani concepiti, e dunque esistenti, ma non ancora nati vengono soppressi con l’aborto chirurgico o farmacologico (RU486) in nome di un’idea aberrante di “progresso”, “diritti” e “civiltà”.

Chi darà voce a questi nostri piccoli fratelli indifesi?

Chi, se non io e te? Difendiamo insieme decine di migliaia di piccoli cuoricini che battono: dona 35 Euro o 50 Euro per aiutarci a lanciare e portare avanti la grande Campagna per la Vita del 2024!

Ti ringrazio di tutto cuore per il tuo coinvolgimento e il tuo sostegno.

Un carissimo abbraccio,

Antonio Brandi

Presidente Pro Vita & Famiglia

P.S. Entro la fine dell’anno dovremmo sapere più o meno su quanti fondi potremo contare nel 2024 per lanciare e portare avanti la Campagna con cui difenderemo la dignità umana dei bimbi concepiti. Donando adesso, ci aiuterai ad avere le idee più chiare per organizzare meglio tutto il lavoro che ti ho accennato in questa mail:

Sostieni la Campagna Vita 2024 con una donazione con Carta o PayPal

