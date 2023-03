FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / MEZZOCORONA * MALTEMPO: « SCOPERCHIATO CAPANNONE PER FORTI RAFFICHE DI VENTO, OPERAZIONI TERMINATE ALLE 20,30 »

09.54 - martedì 28 marzo 2023

Le forti raffiche di vento, che ieri pomeriggio hanno colpito il Trentino, si sono tradotte in numerose richieste di intervento per i vari corpi di vigili del fuoco volontari. La situazione più critica si è registrata a Mezzocorona, dove un capannone è stato scoperchiato. Ad intervenire i vigili del fuoco volontari di Mezzocorona, impegnati dalle 16.30 alle 20:30 nelle operazioni di messa in sicurezza della struttura e di rimozione dei detriti, oltre a quelli di Mezzolombardo giunti con l’autoscala distrettuale.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Mezzocorona