WINDTRE * “ SMART5GRID “: SEDITA, « IL PROGETTO CONSENTIRÀ L’APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA 5G, PER AUMENTARE LA QUALITÀ NELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA »

WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, partecipa al progetto di innovazione SMART5GRID, in un consorzio che coinvolge partner nazionali ed internazionali di alto profilo come la Divisione Infrastrutture e Reti di Enel, Engineering, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE) e ATOS.

Attraverso SMART5GRID, inserito nel programma Horizon 2020, promosso dalla Commissione Europea, il consorzio intende valutare come il 5G, in grado di operare a basse latenze e ad elevate velocità, possa gestire numerosi oggetti e, grazie al Network Slicing e all’approccio cloud, abilitare servizi diversi in una singola rete fisica. La rete di quinta generazione di WINDTRE supporterà lo sviluppo di nuove network application (NetApps) che favoriscono la trasformazione digitale in differenti contesti verticali, come quello della Smart Energy per il potenziamento di innovative soluzioni nel settore energetico, l’industry 4.0, la mobilità e la public safety delle future Smart City.

“Il progetto SMART5GRID – afferma Maurizio Sedita, Direttore Sales di WINDTRE – consentirà l’applicazione della tecnologia 5G per aumentare la qualità nella fornitura e nella distribuzione dell’energia elettrica. Attraverso funzioni come il telecontrollo e l’automazione di rete, continua il manager, sarà possibile attuare comandi da remoto, migliorare la velocità di riparazione dei guasti della rete elettrica e favorire la continuità del servizio”.