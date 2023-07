MICHELE ANSELMI * ” JAMBOREE ” « DAL TRENTINO AL RADUNO MONDIALE SCOUT, IN COREA DEL SUD A SAE MAN GEUM, (31 LUGLIO – 12 AGOSTO ) »

10.55 - sabato 29 luglio 2023

Buongiorno direttore Franceschi,

sono un Capo reparto del Trentino Alto Adige per il Jamboree, un evento che si svolgerà dal 31 luglio al 12 agosto prossimi a Sae Man Geum, in Corea del Sud.

La presente per informare dell’incontro che abbiamo avuto questa settimana con l’Assessore Bisesti, come riportato anche dall’ufficio stampa PAT, assieme ad un testo che abbiamo consegnato all’Assessore stesso; può essere utile per una migliore informazione su questa nostra importante avventura.

Ciò a cui prenderemo parte in Corea è un raduno mondiale che si svolge ogni quattro anni e che si può tradurre come “marmellata di popoli”; questo è già una prima evidenza dello scopo di un campo ove possano aprire i propri orizzonti 40 mila ragazzi di 14-15 anni di tutta la terra. Qualora si voglia dare un breve sguardo questo è il sito ufficiale dell’iniziativa ( 25th World Scout Jamboree in Saeangeum (2023wsjkorea.org ).

A maggior ragione in questo periodo così d’impatto per l’Europa, parlare di sogni per i ragazzi equivale ad invogliare loro a ragionare sulla pace e la fratellanza, la conoscenza di culture e lingue diverse, per tornare messaggeri arricchiti nelle loro comunità.

Potrebbe pertanto essere gradito e di stimolo alla cittadinanza dare diffusione attraverso i vostri canali a questa nostra nuova avventura. Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ringrazio molto per l’attenzione riservata

*

Michele Anselmi