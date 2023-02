FORZEARMATENEWS.IT * SCONTRI A TRENTO: CONESTÀ (MOSAP), « SIANO PUNITI I VIOLENTI ED UN PLAUSO AL QUESTORE IMPROTA, LA POLIZIA NON SI TOCCA »

15.51 - sabato 11 febbraio 2023

Scontri a Trento, Conestà (Mosap): “Punire i violenti, polizia non si tocca”

“Vergognosissimi gli scontri avvenuti a Trento tra attivisti di Casa Pound e Polizia, in occasione di una fiaccolata in memoria delle foibe degenerata in guerriglia. Ad andarci di mezzo sono sempre uomini e donne in divisa che fanno il proprio dovere” .Lo dice Fabio Conestà Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia Mosap.

“Voglio rivolgere un …“Voglio rivolgere un plauso al questore Maurizio Improta e ai suoi funzionari per la gestione dell’ordine pubblico. Mi auguro – conclude – che i violenti siano individuati e puniti. Chi colpisce la polizia, colpisce lo Stato”. L’articolo proviene da Forze Armate News.