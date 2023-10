LORENZO RIZZOLI * SONDAGGI ELEZIONI TRENTINO: « L’ELETTORE EVIDENZIA CHE I PROBLEMI DA AFFRONTARE SONO, SANITÀ – AGRICOLTURA – ISTRUZIONE »

17.15 - venerdì 6 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

ieri è stato pubblicato e diffuso il sondaggio relativo alle prossime elezioni provinciali della Provincia Autonoma di Trento. Sondaggio commissionato da Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, su un campione di 1.000 persone intervistate. Premesso che gli aventi diritto di voto nella Provincia Autonoma di Trento oscillano tra i 400.000 ed i 500.000, il campione del sondaggio evidenzia, oltre ad una vittoria del Presidente uscente Maurizio Fugatti, alcuni aspetti interessanti.

Da un lato la forza di Fratelli d’Italia, partito che a livello nazionale si avvicina al 30% e qui da noi, in base al sondaggio, non arriverebbe neanche alla metà; questo sarebbe un risultato interessante, in controtendenza rispetto a quanto successe 5 anni fa, dove la Provincia Autonoma di Trento seguì a pari passo il traino della Lega nazionale. Dall’altro lato è interessante il forte peso delle liste moderate a supporto di Fugatti; Patt, La Civica e Lista Civica “Fugatti Presidente” racimolerebbero infatti, in base al sondaggio, quasi il 18% dei consensi.

Interessante è poi il risultato alla domanda “Quali sono i problemi della Provincia che dovranno essere affrontati dal vincitore delle elezioni”; il tema a cuore a tutti è la sanità, seguita dalla gestione dei grandi carnivori, dalla sicurezza e dall’istruzione. Le persone intervistate evidenziano quindi che sanità, gestione dei grandi carnivori, sicurezza e istruzione siano i primi 4 temi che vanno affrontati da chi vincerà le elezioni in prossimo 22 ottobre 2023. Sanità, gestione grandi carnivori (rientranti nell’assessorato dell’agricoltura) e istruzione sono competenze di assessorati della Provincia Autonoma di Trento in mano a “volti nuovi” della politica, scesi in campo con la Lega alle elezioni amministrative del 2018.

Volti nuovi, alle prima esperienza amministrativa e subito assessori con deleghe di peso per il nostro territorio. Innumerevoli problematiche mal gestite o gestite per nulla. E in più, il silenzio assordante del “capitano” della squadra Maurizio Fugatti, che per non evidenziare il problema o la mala gestio, punta il faro su concerti da organizzare alla Trentino Music Arena.

Sono dell’idea che se l’elettore evidenzia che i problemi da affrontare con urgenza sono sanità, agricoltura e istruzione, significa evidenziare la mala gestio di questi grandi temi. Nonostante ciò, dare fiducia nuovamente a Maurizio Fugatti come prossimo Presidente della Provincia Autonoma di Trento, potrebbe sembrare un controsenso: dare la fiducia ad un governatore che, grazie al non aver fatto nulla, ha lasciato che sanità, agricoltura e istruzione crollassero per mano dei propri assessori. O forse dovrebbe essere interpretata come “diamo nuovamente fiducia a Maurizio Fugatti, sperando che le forze moderate facciano un bel risultato, contribuendo ad incrementare la competenza all’interno della Giunta Provinciale”.

*

Lorenzo Rizzoli

Trento