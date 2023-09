LORENZO RIZZOLI * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « COALIZIONE CENTRODESTRA, UN MIX CONFUSIONARIO CHE FA PERDERE LA BUSSOLA ALL’ELETTORATO »

16.09 - sabato 23 settembre 2023

Gentile direttore Franceschi,

l’importanza della “cabina di regia” nella politica. In questi giorni stiamo assistendo ad un teatro politico a dir poco indecente. Credo che la situazione sia fuori controllo nella coalizione che oggi sostiene Maurizio Fugatti come candidato alla Presidenza della Provincia Autonoma di Trento alle prossime amministrative del 22 ottobre 2023. Infatti, giornalieri e continui attacchi alla candidata di FdI Francesca Gerosa, attacchi tra le diverse forze politiche, candidati scartati da una forza politica e capolista in altra lista che sostiene lo stesso candidato presidente… un mix confusionario che rischia di far perdere totalmente la bussola all’elettorato.

La politica è allo sbando e mi auguro che gli elettori ragionino su questo quando andranno alle urne. La lista Fratelli d’Italia è colma di persone che nulla c’entrano con questa forza politica estremista (cito ad esempio Daldoss, Bezzi, Perego); chi vorrebbe votare Daldoss dovrebbe anche pensare che 5 anni fa ha concluso il mandato di assessore tecnico della giunta Rossi ed era il probabile candidato del mondo dei civici; cosa c’entra con Fratelli d’Italia? Questo è il chiaro esempio di politica allo sbando.

Vogliamo che la politica torni ad essere vera politica? Vogliamo che la politica torni ad essere quella cosa bellissima che dovrebbe contribuire a migliorare il territorio e la vita dei suoi abitanti? Vogliamo che la politica torni ad essere una seria organizzazione ed amministrazione del territorio ed una seria direzione della vita pubblica?

Come possiamo definire “buon governo” la politica degli ultimi cinque anni? Il mio augurio è che, da un lato, le forze politiche inizino ad essere più responsabili, avendo cura di proporre alla cittadinanza candidati seri, preparati, competenti e amanti del proprio territorio e, dall’altro lato, che i candidati si mettano a disposizione di forze politiche in linea con la propria storia ed i propri valori e non “usino” i partiti politici per il solo scopo personale di sedere in consiglio provinciale. Questo modo osceno di fare politica disaffeziona gli elettori e fa si che questi stiano lontani dalle urne il 22 ottobre 2023. Mi aspetto un cambiamento, serio, del modo di fare politica. E la politica viene cambiata dalle forze politiche, mettendo in campo nuova linfa, e dall’elettorato, dando fiducia al nuovo.

*

Lorenzo Rizzoli