INNER WHEEL – TRENTINO ALTO ADIGE * “ STRONG WOMEN STRONGER WORLD! “: PRESIDENTE BETTONTE: « AL VIA PROGETTO PER LA SENSIBILIZZAZIONE ALLA PREVENZIONE SANITARIA »

IL 10 gennaio 1924 nasce, in Gran Bretagna, l’Associazione Inner Wheel che, oggi, è una delle organizzazioni internazionali più grande e maggiormente impegnata, a livello mondiale, per la valorizzazione e la tutela della figura femminile. 110.000 socie distribuite in tutto il mondo festeggiano ogni anno l’Inner Wheel Day, il 10 gennaio appunto e quest’anno la Presidente Internazionale, l’italiana Ebe Martines ha voluto lanciare un appello per puntare l’attenzione, con un grido d’allarme, unitamente a un segnale di speranza, per la salute e il futuro delle donne, in particolare delle giovani. Parliamo della prevenzione del cancro cervicale e dell’opportunità di usufruire del vaccino, dimostratosi estremamente valido soprattutto se effettuato in età precoce, in quanto induce una maggiore protezione contro il virus HPV.

I tre Club del Trentino Alto Adige, attraverso le loro Presidenti (Loredana Bettonte Defant Inner Wheel Club di Trento Castello, Angela Maria Mazza Colella, Inner Wheel Club di Trento, Carmen Maria Sacchiero Ballotta, Inner Wheel Club di Rovereto) hanno voluto attivarsi congiuntamente, all’insegna della collaborazione e condivisione che ci deve sempre animare, richiamando l’attenzione della popolazione su questo tema così delicato, importante e del quale si parla poco.

Come spesso accade nel campo della salute le patologie più insidiose sono spesso subdolamente silenziose e le ragioni del ritardo nelle diagnosi vanno ritrovate nella iniziale mancanza di sintomi e nell’assenza di informazioni sulla prevenzione. É proprio di prevenzione che il nostro appello vuole parlare! Le notizie sono molto buone: questo tumore alla cervice può essere prevenuto! Nessuna donna dovrebbe morire a causa di una malattia evitabile! Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità incoraggia tutti i Paesi a conseguire tre obiettivi denominati: 90 – 70 – 90:

NOVANTA il 90% delle ragazze devono aver completato la vaccinazione entro i 15 anni di età

SETTANTA il 70% delle donne va sottoposte allo screening

NOVANTA il 90% delle donne colpite devono essere sottoposte a trattamento per gestire la malattia.

Quale modo migliore per i nostri tre Club per festeggiare il 98º compleanno di INNER WHEEL? PINK FIRST è il motto internazionale di quest’anno con quattro priorità: salute, istruzione ed educazione, opportunità ed empowerment. In questo periodo, in cui la pandemia e la orribile lotta contro il COVID non permette celebrazioni in presenza, abbiamo ritenuto opportuno far sentire la nostra voce per far conoscere un grandissimo progetto che, partito dalle Filippine, si sta diffondendo in tutto il mondo! Grazie per l’attenzione.

*

LOREDANA BETTONTE DEFANT Phf

PRESIDENTE

INNER WHEEL CLUB di TRENTO CASTELLO Carf

Distretto 206 – Italia