SET DISTRIBUZIONE * QUALITÀ SERVIZIO: « GESTIONE RETE ENERGIA ELETTRICA, DA ARERA CONFERMATA LA QUALITÀ DEL NOSTRO OPERATO »

17.05 - martedì 21 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

SET Distribuzione, la società del Gruppo Dolomiti Energia specializzata nella gestione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica, conferma ancora una volta l’attenzione scrupolosa alla qualità del proprio operato, emergendo per la continuità del servizio alle persone tra le principali aziende di distribuzione nazionali.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha recentemente pubblicato la delibera sulla qualità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e funzionalità innovative relativa all’anno 2022, che misura il numero e la durata media delle interruzioni del servizio elettrico generate dai principali distributori elettrici italiani (escluse le interruzioni dovute agli eventi meteorologici eccezionali).

SET Distribuzione ha ottenuto risultati molto migliori rispetto agli standard di riferimento fissati dall’Autorità: mediamente gli oltre 337.000 clienti serviti nel corso del 2022 hanno avuto 1,1 interruzioni per una durata media pari a 21 minuti, dati molto inferiori rispetto ai livelli qualitativi stabiliti da ARERA. Questo risultato è stato ottenuto grazie ai continui investimenti, all’introduzione di nuove tecnologie e al contributo di tutto il personale aziendale.

La presenza di personale di SET Distribuzione nelle sedi distribuite su tutto il Trentino è fondamentale per una conoscenza approfondita del territorio e degli impianti dislocati in tutta la provincia, e permette di ridurre significativamente i tempi di intervento in caso di guasti, garantendo ai cittadini e alle comunità un servizio continuo e sempre migliore. Questi risultati ottimali hanno permesso a SET Distribuzione di vedersi riconosciuto un premio di 1,9 milioni di euro, che sosterrà ulteriormente gli investimenti previsti dal piano industriale 2023-2027 per il miglioramento continuo delle reti.