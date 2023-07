PAT * INCONTRO FUGATTI – AMMINISTRAZIONE ARCENSE: « FOCUS SU RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI, SPESA PREVISTA 2 MILIONI »

14.10 - mercoledì 12 luglio 2023

Il presidente Fugatti ha incontrato l’amministrazione arcense. Nella sede provinciale di piazza Dante si è parlato della ristrutturazione della caserma dei Carabinieri.

Amministrazione comunale di Arco in visita al palazzo della Provincia. Il sindaco di Arco Alessandro Betta, il suo vice Roberto Zampiccoli e il segretario generale Giorgio Osele hanno incontrato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Sul tavolo il progetto di ristrutturazione della caserma di via Nas, tassello fondamentale per dare continuità all’operato dei Carabinieri. “Siamo a conoscenza della situazione – ha dichiarato il presidente Fugatti – una delle priorità che ci è già stata segnalata dal Comando provinciale dei carabinieri”.

Nel corso dell’incontro gli amministratori di Arco hanno ricordato come la stazione di comando di via Nas ad Arco funga da importante presidio per la sicurezza del territorio e sia necessario adeguarla alle nuove esigenze. La spesa prevista è di circa 2 milioni di euro: “Compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione – ha concluso Fugatti – valuteremo la sostenibilità economica dell’intervento”.