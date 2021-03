CONFCOMMERCIO TRENTINO * “ PREMIO ROMA “ « IL PANIFICIO MODERNO DI ISERA SI È CLASSIFICATO AL SECONDO POSTO PRESENTANDO IL PANE “ GRANI DURI “ »

Importante riconoscimento per la panificazione trentina alla 17a edizione del “Premio Roma”, concorso nazionale “per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali”, indetto dalla Camera di Commercio di Roma e realizzato da Agro Camera (Azienda speciale della stessa Camera per la valorizzazione del settore agroalimentare) in collaborazione con ARSIAL ed in sinergia con Unioncamere Lazio e con il sistema delle Camere di Commercio della regione. Hanno partecipato al concorso 47 panifici provenienti da 13 diverse regioni italiane, che hanno presentato oltre 150 prodotti. Nella categoria “pani tradizionali e storici di frumento duro” il secondo posto è stato conquistato dal panificio Moderno di Isera.

Giovedì 18 marzo 2021, alla cerimonia di premiazione del concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali “Premio Roma”, il Panificio Moderno di Isera si è classificato al secondo posto presentando il pane “Grani Duri”, un prodotto realizzato con semola e semola integrale di grano duro Senatore Cappelli, Saragolla e Tumminia.

«Per la nostra Associazione questa premiazione – spiega Emanuele Bonafini, Presidente dell’Associazione panificatori della provincia di Trento – è motivo di orgoglio e soddisfazione per il lavoro svolto; ci persuade a credere che l’abilità, la perizia e la grande competenza dei panificatori trentini siano gradite a consumatori ed esperti del settore in cerca di qualità, tipicità ed originalità del prodotto alimentare».