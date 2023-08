DAL RÌ (UDC TN-AA) * ASSESSORE SPINELLI: « INTERESSANTE CHE LUI RILEVI COME LA GESTIONE COV19 ABBIA CAMBIATO IL SUO RAPPORTO CON LA POLITICA »

08.25 - martedì 8 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

troviamo interessante il fatto che l’Assessore Spinelli rilevi come la vicenda Cov19 ed il modo in cui venne gestita abbia cambiato il suo rapporto con la politica, spingendolo ad un impegno diverso.

L’appannarsi del “portato” rappresentato dalla Costituzione ha spinto molti oggi di UdC a scendere in piazza manifestando per il rispetto della Costituzione per 40 settimane ed a rivolgersi ad un Partito che, con lo Scudocrociato, può rivendicare quello sforzo di un Paese di ripartire dalle macerie della guerra per costruire una Democrazia.

Un Partito che, con la scelta del Segretario nazionale on. Cesa di un profondo rinnovamento organizzativo nella nostra Regione ha voluto dare rappresentanza politica a chi ancora trovò l’energia, la voglia e la forza di far sentire in piazza la voce dei “Liberi & forti”.

Ricordiamo la consigliera Katia Rossato, limitata nei suoi diritti politici e di rappresentanza per il suo opporsi ad una immotivata quanto inutile forzatura delle norme costituzionali, o il consigliere Job, che pure non cedette al ricatto.

Il ruolo di Achille Spinelli era un altro e lui volle fare ciò che poteva a fronte delle scellerate scelte del governo centrale ed all’enorme danno che comportarono, comportano e comporteranno. Per questo non possiamo non apprezzare questo esprimere palesemente come la vicenda Cov19 abbia “cambiato tutto”. Certo le scelte ora non possono essere “impolitiche”.

Non si può sperare che il tradimento di tanti del dovere del rispetto della persona e dei diritti dei cittadini e dei lavoratori contenuti nella Costituzione Repubblicana possa essere taciuto.

Né basta un’elegante “confezione” per fingere che ciò che è accaduto ieri sia altro da ciò che potrebbe accadere domani. Per cui serve un approccio ideologico che rappresenti in modo plastico quel grande affresco dell’interesse generale che è riassunto nei primi 54 articoli della Costituzione repubblicana.

Un benvenuto ad Achille Spinelli nel mondo dell’Impegno politico e l’augurio perché quel suo percorso abbia successo. Per noi è un impegno per la Libertà che ha visto UdC spendersi nelle piazze. Senza ambiguità.

C’eravamo, CiSiAMO! e ci saremo.

*

Roberto Dal Ri

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige/ Südtirol

#ilcentrodeltrentino

#südtirolindiemitte

#alcentroindiemitte

LINK FACEBOOK