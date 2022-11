MEDIASET – FOCUS – “KING TUT DAY“ * « “TUTANKHAMON – STORIA DI UN TESORO MALEDETTO”, AL VIA DALLE ORE 13.30 DI VENERDÌ 4 NOVEMBRE »

12.33 - giovedì 03 novembre 2022

In occasione del 100° anniversario del ritrovamento della tomba del Faraone Tutankhamon, Focus propone una giornata dedicata, all’insegna del «King Tut Day», al via dalle ore 13.30 di venerdì 4 novembre. In particolare, in prima serata, la rete diretta da Marco Costa manderà in onda il doc inedito e coprodotto “Tutankhamon: storia di un tesoro maledetto”.

L’importanza della scoperta, la più celebre della storia dell’egittologia e una delle più rilevanti dell’archeologia mondiale, è dovuta al fatto che si tratta di una delle poche sepolture dell’Antico Egitto arrivata ai nostri giorni quasi intatta, l’unica di un sovrano e quindi, tra quelle note, la più ricca.

Il ritrovamento della tomba di Tutankhamon avvenne il 4 novembre 1922 grazie alle ricerche di Howard Carter, i cui scavi furono finanziati da George Herbert, V Conte di Carnarvon. La scoperta del sepolcro del Faraone della XVIII dinastia, che salì al trono a 9 anni e morì poco prima di compierne 19, ebbe una copertura mediatica mondiale e suscitò nuovo interesse per l’Antico Egitto.

Parte del fascino di Tutankhamon, oltre alla giovane età in cui è morto, nasce dalla presunta maledizione che avrebbe colpito molti di coloro che parteciparono alla spedizione di Carter, quale castigo per la violazione del luogo di sepoltura del sovrano.

L’esclusiva mondiale della notizia data al Times di Londra dal Conte di Carnarvon, inoltre, innescò una dura campagna denigratoria delle altre testate nei confronti dell’evento.

Lord Carnarvon, in effetti, morirà a Il Cairo per una banale infezione solo tre mesi dopo l’evento.

Ma delle 26 persone presenti all’apertura della tomba, solo 6 scompariranno nell’arco dei dieci anni successivi. Delle 22 persone intervenute all’apertura del sarcofago, solo 2 mancheranno nella decade seguente, mentre delle 10 che assisterono allo sbendaggio della mummia, nessuna morì entro il decennio.

«KING TUT DAY»

13:30 La maledizione di Tutankhamon;

14:15 Obiettivo Tutankhamon;

15:15 Tombe egizie – La missione finale;

17:15 Il mistero della gemma di Tutankhamon;

18:15 Gli album di Freedom – Super Egitto;

20:15 Tutankhamon e la tomba del tesoro segreto;

21:15 Tutankhamon: storia di un tesoro maledetto;

22:15 A caccia di tombe egizie, ep. 1 e 2.