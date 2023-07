COLLIZZOLLI (ONDA) * TRASPARENZA PAT: « IL VICE PRESIDENTE TONINA PARLA DI “CASA DI VETRO”, MA CHE DIRE DELLE DELIBERE DELLA GIUNTA SECRETATE? »

08.36 - giovedì 6 luglio 2023

Gentile direttore Franceschi,

la trasparenza sai è come il vento. Il Vice Presidente della provincia autonoma di Trento da tempo magnifica ed elogia la trasparenza dell’ente che governa da un decennio. Parla di una casa di “vetro” in cui chiunque interessato possa accedere alle informazioni relative alla gestione del bene pubblico. Ultimo “elogio” alla trasparenza ed accesso ai dati la serata (05.07.2023) sulle emissioni odorigene della Mazzotti spa nel comune di Borgo Lares (Tn).

Ma lei assessore ha mai provato a navigare nei siti provinciali? Certo a lei le informazioni vengono fornite su un piatto d’argento con la colazione di primo mattino, senza nemmeno bisogno di chiedere. Non è così per noi “comuni” cittadini. Non sono un nativo digitale, ma qualche rudimento del web lo conosco. Provi Lei a smanettare e poi mi sappia dire. Altro che siti amichevoli!

Apac, Apppa, solo per citarne alcuni (ma se vuole le faccio l’elenco delle pagine “poco accessibili”), ma anche la stessa Home page di Pat pare un labirinto. Siti dei Comuni, per citarne uno, quello ove risiedo, è un fortino in cui trovare un’informazione è come cercare con il lanternino un ago nel pagliaio, non parliamo delle delibere o delle determinazioni dei Comuni trentini che molti non pubblicano proprio, nonostante la normativa disponga in altra maniera. Altro che diritto di accesso agli atti e di conoscenza e partecipazione.

Che dire delle decine di deliberazioni della Giunta provinciale e dei dirigenti o dei commissari alle opere pubbliche: molte secretate. Oscurate non si sa per quale richiamo alla privacy. Oppure delle innumerevoli interrogazioni di consiglieri provinciali a cui non si dà risposta, anche lei mi pare sia tra questi “omertosi”.

Ecco vede caro Tonina un conto è la propaganda (a 3 mesi dal voto ci sta), un conto è la dura realtà contro cui noi eternamente dalla parte del “torto” dobbiamo lottare quotidianamente anche solo per sapere quanti soldi pubblici sono stati spesi per una determinata opera. Non mi sembra un buon inno alla partecipazione, ma noi testardi intendiamo partecipare.

*

Aldo Collizzolli – Cittadini uniti per il Trentino – ONDA

Borgo Lares (Tn)