TRANSDOLOMITES * FERROVIA VALLI AVISIO: « PROGRAMMA EVENTI, LA CONFERENZA STAMPA ALLA BIRRERIA PEDAVENA – TRENTO (10/11 – 10.30) »

19.45 - lunedì 07 novembre 2022

La seconda metà del mese di novembre 2022, vede Transdolomites fortemente impegnata in una nutrita lista di eventi pubblici di rilievo. Allo scopo di annunciare il programma eventi si terrà la conferenza stampa giovedì 10 novembre nella saletta della Birreria Pedavena in Via S. Croce a Trento ore 10,30.

Scaletta;

– convegno Italia-Svizzera sulla grande bellezza del viaggio in treno che vede la partecipazione di varie società ferroviarie svizzere, Fondazione Ferrovie dello Stato, Il Treno della Dolce Vita e ancora altro. Convegno patrocinato da Camera di Commercio di Trento. Muse, 18.11.2022 mattina.

– 17 novembre, Ora con la prima presentazione pubblica dell’idea del progetto regionale del Museo diffuso della Ferrovia Ora-Predazzo.

– Cavalese 28.11 e Camera di Commercio di Trento, Sala Conferenze Via Calepina 13 , prima presentazione pubblica dello studio di valutazione Ferrovia Valli dell’Avisio realizzato dal Team di ingegneri di Willi Huesler di Zurigo.

A tale riguardo dopo 13 anni di impegno costante cosa abbiamo dimostrato con gli studi promossi da Transdolomites?:

Che la ferrovia Valli dell’Avisio è pienamente fattibile secondo le norme di RFI sotto il profilo ingegneristico e tecnico. Studio Ing. Giovanni Saccà Preside della Sezione CIFI di Verona.

È del tutto sostenibile economicamente, nella gestione del servizio e della manutenzione. Questo lo dimostra con i numeri lo studio svizzero

In presenza di PNRR ci fosse stato disponibile lo studio di fattibilità esso sarebbe stato inseribile nel piano di finanziamento ( questo risulta dall’incontro al Ministero trasporti del 23.11.2021) come uno dei pochi progetti nuovi portati all’attenzione a Roma) e che le responsabilità politiche di Trento in questo caso sono state enormi nella perdita dei finanziamenti volti alla realizzazione di parte del collegamento ferroviario

Da anni c’è chi sostiene che nessuno metterà i soldi per questa ferrovia ci impegneremo per dimostrare il contrario preparandoci a presentarci agli investitori internazionali a Zurigo lavorando alla realizzazione internazionale per la primavera 2023 per poi trasferirci a Bruxelles alla Commissione Europea allo stesso scopo.

Il Documento Stato Regioni sulla Mobilità Strategica Ferroviaria del 28 marzo 2022 contiene la richiesta inviata a MIMS e RFI da parte della PAT circa lo studio di fattiblità della Ferrovia Valli dell’Avisio via Val di Cembra. Atto pubblico di valore storico che ci permette di ottenere credibilità dinanzi a potenziali investitori.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites,