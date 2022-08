AVV. VALCANOVER * EUTANASIA: « BENE L’INIZIATIVA DI MARCO CAPPATO, POSITIVO L’ACCORDO AZIONE CON +EUROPA E PARTITO DEMOCRATICO »

17.41 - giovedì 04 agosto 2022

Positivo l’accordo Azione-Più Europa con Partito Democratico. Positiva altresì iniziativa di Marco Cappato sia l’ultima in materia di eutanasia che quella precedente- subito dimenticata?- in materia di firme digitali per raccogliere le liste elettorali.

Avremo tempo per parlarne ed eventualmente promulgare una legge sulle firme digitali per le liste elettorali (ma anche per l’iniziativa popolare: referendum e leggi di iniziativa popolare) prima delle provinciali dell’anno prossimo?

Ma sotto l’aspetto programmatico, degli impegni per chi si candiderà per le politiche settembrine, v’è certamente ampio spazio per arricchire, precisare (o magari discostarsi) (dal)le tematiche.

Ampio spazio, nell’area Azione – Più Europa e Partito Democratico, per riprendere le iniziative di Cappato per fare in modo che rientrino nel lemma “diritti civili” previsto nel programma.

Ma ampio spazio non solo li’.

Infatti nel frattempo dal vicino Veneto il Presidente Zaia:

“Non faccio parte di quelli che ritengono Cappato un poco di buono o un delinquente -ha dichiarato il governatore Luca Zaia a Radio 24-. Anzi, ha il merito di aver sollevato un tema importante per la comunità, che il prossimo Parlamento dovrà inevitabilmente affrontare.

Ho seguito da vicino la vicenda della signora Elena e davanti a una persona che ha preso questa decisione con piena capacità di intendere e di volere e con una lucidità estrema, si può solo nutrire il massimo rispetto»

Mi aspetto risposta agli echi della dichiarazione del Presidente Zaia. Anche in Trentino.

*

Fabio Valcanover

radicale