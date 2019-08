PAT * FERRAGOSTO – UFFICI CHIUSI AL PUBBLICO: « GIOVEDì 15 E VENERDì 16 AGOSTO SARANNO GARANTITI SOLO I SERVIZI ESSENZIALI »

Ferragosto, uffici chiusi al pubblico. Giovedì 15 e venerdì 16 agosto saranno garantiti solo i servizi essenziali.

Gli uffici della Provincia autonoma di Trento saranno chiusi al pubblico durante il ponte di Ferragosto. Oltre che nella tradizionale giornata di giovedì 15, giorno dell’Assunta, i dipendenti dovranno osservare una giornata di ferie obbligatorie anche venerdì 16 per poi riprendere regolarmente servizio lunedì 19 agosto. Durante il ponte saranno come sempre garantiti i servizi essenziali come vigili del fuoco, meteo, strade e servizio forestale.