PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EUREGIO YOUNG JURY: « BOLZANO FILM FESTIVAL, NOVE RAGAZZI DI TRENTINO – TIROLO -ALTO ADIGE PREMIERANNO UN’OPERA DESTINATA AL PUBBLICO GIOVANE »

20:20 - 14/01/2022

Euregio Young Jury, domande fino al 9 febbraio. Bolzano Film Festival: nove ragazzi di Trentino, Tirolo e Alto Adige premieranno un’opera destinata al pubblico giovane.

Per nove ragazzi tra i 16 e i 18 anni di Trentino, Tirolo e Alto Adige si aprono nuovamente le porte del Bolzano Film Festival, in programma nel capoluogo altoatesino dal 5 al 10 aprile di quest’anno. Saranno loro a comporre l’Euregio Young Jury, la giuria degli studenti che premierà anche in questa edizione il migliore fra cinque film e documentari scelti per l’occasione e destinati ad un pubblico giovane.

Per far parte della giuria occorre avere tra 16 e 18 anni e frequentare la terza, quarta o quinta classe delle scuole superiori. I candidati devono inviare la domanda entro il prossimo 9 febbraio andando sul sito del Bolzano Film Festival all’indirizzo.

Scopo del progetto è quello di avvicinare i giovani al mondo del cinema d’autore. Il lavoro della giuria avrà luogo in un contesto bilingue, nell’atmosfera vivace e ricca di impulsi di un festival internazionale del cinema. I giovani provenienti dalle tre regioni dell’Euregio verranno seguiti da due tutor esperti e dal team del Bolzano Film Festival. Le candidate e i candidati prescelti possono ottenere crediti formativi da aggiungere al proprio curriculum scolastico.