VVF VOLONTARI RIVA DEL GARDA (TN) * DOPPIO INCIDENTE STRADALE: « IN VIALE DEGLI OLEANDRI COINVOLTI AUTO E MOTO, IN VIALE CANELLA INVESTITO UN PEDONE »

In data odierna verso le ore 9.45 i vigili del fuoco di Riva del Garda venivano allertati per incidente stradale con investimento pedone e attivazione elisoccorso. Sul posto in viale Canella in prossimità con la rotatoria dell’Inviolata un’autovettura proveniente da via Monte Oro investiva un pedone causandone un grave infortunio sbalzandolo per circa 17/18 metri. Sono intervenute le ambulanze di Trentino Emergenza e Croce Bianca, oltre alla Polizia Locale. I vigili del fuoco si sono occupati del supporto all’equipaggio dell’elisoccorso, atterrato al campo sportivo Benacense, oltre che della messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.

Quasi in contemporanea i vigili del fuoco di Riva del Garda venivano allertati per un altro sinistro, che in viale degli Oleandri all’altezza della farmacia vedeva coinvolti un’autovettura e un motociclo condotto da un vigile del fuoco, che stava rientrando in caserma per rispondere alla chiamata di soccorso dell’intervento di viale Canella. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca e i Carabinieri di Riva del Garda.