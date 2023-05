PATT * INCONTRO CON FUGATTI: MARCHIORI, « CONSEGNATO IL PROGRAMMA AL CANDIDATO PRESIDENTE PAT, APPREZZAMENTO DA PARTE DELL’OBMANN SVP ACHAMMER » (INTERVISTE E VIDEO)

14.15 - martedì 16 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È iniziato con grande convinzione il percorso del PATT verso le elezioni provinciali, con il Consiglio del Partito che si è espresso in maniera chiara e che ha mostrato determinazione nel voler dare il proprio contributo al futuro governo del Trentino. Il programma del partito, approvato all’unanimità, è stato consegnato dal Segretario Simone Marchiori al candidato Presidente Maurizio Fugatti, intervenuto in sala.

Soddisfazione per questo passaggio anche da parte dell’SVP che ha ribadito la vicinanza e l’alleanza con il PATT attraverso le parole dell’Obmann Philipp Achammer in diretta streaming.

INTERVISTA A MAURIZIO FUGATTI

Numerosi i rappresentanti del Partito presenti in sala a Mezzolombardo (altri erano connessi da remoto), che in maniera compatta hanno approvato scelte importanti e decisive per il futuro. In particolare si è votato sull’accordo di unificazione degli autonomisti e dei popolari, sul simbolo elettorale che verrà utilizzato alle prossime provinciali e soprattutto sul programma che è stato subito consegnato al candidato Presidente Maurizio Fugatti.

“Siamo molto soddisfatti per la convinzione con la quale tutti i rappresentanti territoriali del PATT hanno sostenuto le proposte. Ha dichiarato a fine serata il Segretario Simone Marchiori. “Diamo il via da oggi ad un percorso di unificazione degli autonomisti e dei popolari partendo da proposte concrete. A nome del PATT devo anche ringraziare il Presidente Fugatti per essere intervenuto per la prima volta al Consiglio del Partito, gli abbiamo consegnato un documento che tratta tutti i temi centrali dell’agenda politica e contiene le proposte per un Trentino ancora più moderno e innovativo. Fugatti sarà inoltre garante della coalizione e del nostro accordo ed è evidente che il nostro sostegno e il nostro impegno è collegato alle condizioni attuali.”

INTERVISTA A SIMONE MARCHIORI

RIPRESE IN SALA

Parole di stima per gli Autonomisti e di vicinanza al progetto politico anche da parte dell’Obmann della SVP Philipp Achammer, che ha ribadito la grande collaborazione fra SVP e PATT e che ha sottolineato l’importanza per un partito autonomista di essere libero nelle scelte e nel formulare le proprie alleanze in base ai propri ideali e ai propri valori.

La serata si è conclusa con l’intervento del Presidente Maurizio Fugatti, che ha ringraziato il PATT per il percorso intrapreso e per la scelta di sostenere la sua candidatura alle prossime elezioni provinciali. Il Presidente si è inoltre complimentato con il PATT per il lavoro svolto sul programma e si è preso l’impegno di lavorare su quanto proposto dagli autonomisti per costruire un percorso comune che possa essere la base della nuova alleanza.

*

Simone Marchiori

Segretario politico PATT

*

Foto di Maurizio Fedrizzi