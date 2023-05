CMST – COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO * INCONTRO OSSERVATORIO AMBIENTALE: « INDISPENSABILE REVISIONE “PFTE“ E “PFTE+“, LA COMMISSARIA STRAORDINARIA INSEDI UN OSSERVATORIO “NAZIONALE” »

11.48 - martedì 16 maggio 2023

Ieri si è tenuto il primo incontro tra l’Osservatorio Ambientale e per la sicurezza del lavoro e i comitati. Il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “ing. Alberto Baccega” ha partecipato all’incontro con i due portavoce ing. Ezio Viglietti e ing. Pina Lopardo e Jacopo Zannini. È con metodo dialogico che si intende proseguire questo percorso democratico, per ricercare il progetto migliore per la circonvallazione di Trento. Sono state presentate delle slides e manifestate le perplessità nel risolvere le n.266 prescrizioni e raccomandazioni del parere 2 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dell’Ordinanza 3 della Commissaria Straordinaria.

Non si conosce il contenuto dell’addendum PFTE+ e non è stato ancora reso pubblico il progetto definitivo e/o esecutivo da parte del Consorzio Tridentum. A tal proposito Il CMST presenterà, nei prossimi giorni, un’istanza di accesso agli atti. Il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino, non ha ancora ricevuto risposte per iscritto alle n.32 domande sulle funzioni e compiti dell’Osservatorio, sul rischio delle merci pericolose, rumore e vibrazioni. Il Coordinatore dell’Osservatorio ha chiarito che RFI a tutt’oggi, non ha inviato gli elementi di risposta. Inoltre durante la riunione il CMST ha ribadito la necessità di richiesta di moratoria di due anni presso la Comunità Europea per consentire la concreta soluzione delle criticità ambientali, di salute e sicurezza sia per la popolazione che per i lavoratori che saranno impegnati nella realizzazione dell’opera.

Si ritiene indispensabile una revisione del PFTE e PFTE+ che preveda l’imbocco della galleria Trento più a Nord, evitando l’interferenza con l’area ex Sloi e Carbochimica e gli altri rischi e criticità. Ed è per questo che è stata avanzata l’esplicita richiesta di far insediare dalla Stazione Appaltante, cioè dalla Commissaria straordinaria RFI ing. Paola Firmi, un Osservatorio “nazionale”, in conformità al testo unico ambientale D.Lvo 152/2006 e che tale iniziativa possa trovare come garanti la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Trento. Così si realizzerebbe una maggiore incisività e determinazione nell’espletamento delle attività di sorveglianza e controllo e soprattutto con maggiori poteri.

Il CMST intende proseguire il dialogo che è appena iniziato portando, come fatto finora, proposte e critiche costruttive, per realizzare insieme un’opera importante per il trasferimento delle merci dalla gomma alla rotaia e l’implementazione di un Sistema di Mobilità Sostenibile in Trentino e nell’Euregio per migliorare la qualità della vita dei residenti e l’offerta turistica.

I PORTAVOCE

Ing. Ezio Viglietti

Ing. Pina Lopardo

CMST

Comitato Mobilità

Sostenibile Trentino

“Ing. Alberto Baccega”